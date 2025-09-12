Nach dem iPhone 17: 6 weitere Apple-Produkte stehen schon in den Startlöchern

Manche Apple-Geräte kommen viel früher, als ihr glaubt – andere später, als euch lieb ist.

Apple hat mit dem iPhone 17 und der neuen Apple-Watch-Generation im September-Event bereits einen ganzen Strauß an Neuheiten präsentiert. Doch damit ist 2025 für den iPhone-Hersteller noch längst nicht abgehakt. Insider und Branchenbeobachter erwarten bis Jahresende noch sechs weitere Produkte, die in den Startlöchern stehen und zum Teil schon im Oktober vorgestellt werden könnten (Quelle: MacRumors).

Apple TV: Mehr Leistung, mehr Intelligenz

Das neue Apple TV soll mit einem schnelleren A17-Pro-Chip auf den Markt kommen. Damit wäre die Streaming-Box erstmals in der Lage, die überarbeitete Siri-Version mit Apple Intelligence zu unterstützen. Hinzu kommt ein von Apple entwickelter Wi-Fi-Chip mit Wi-Fi 6E- oder sogar Wi-Fi 7-Unterstützung. Gerüchte über eine integrierte FaceTime-Kamera halten sich hartnäckig, ob sie schon in dieser Generation Einzug hält, ist aber fraglich.

HomePod mini: Mehr Klang und smartere Technik

Auch der HomePod mini bekommt ein Update. Neben einem neuen Chip (S9 oder neuer) und Support für Apple Intelligence ist von besserem Klang, einem Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation und einem Apple-Wi-Fi-Chip mit modernem Standard die Rede. Farbfans dürfen sich möglicherweise über neue Optionen wie ein kräftiges Rot freuen.

AirTag 2: Dreifache Reichweite

Die zweite Generation des AirTags soll spürbar leistungsfähiger werden. Erwartet wird eine bis zu dreimal größere Reichweite bei der Ortung, dazu ein manipulationssicherer Lautsprecher. Auch praktische Warnmeldungen bei sehr niedriger Akkulaufzeit sollen künftig integriert sein.

iPad Pro: Doppelte Frontkamera

Das nächste iPad Pro dürfte mit Apples neuem M5-Chip ausgestattet sein. Besonders interessant: Gleich zwei Frontkameras sollen sowohl im Hoch- als auch im Querformat optimale Videoanrufe ermöglichen – ein Feature, das gerade in Zeiten von FaceTime-Meetings für viele Nutzer spannend sein dürfte.

Vision Pro: Mehr Power und Komfort

Die Vision Pro steht offenbar ebenfalls vor einem Update. Je nach Fertigstellung könnte Apple entweder einen M4- oder bereits einen M5-Chip verbauen. Zusätzlich soll ein neues Kopfband den Tragekomfort erhöhen. Auch eine neue Farboption in Space Black ist im Gespräch. Hingegen eine wirklich günstigere und leichterer „Apple Vision Air“ wird frühestens in zwei Jahren erwartet.

Studio Display 2: Mini-LED kommt

Beim Studio Display arbeitet Apple wohl an einer überarbeiteten Version mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Der Marktstart wird allerdings eher für Ende 2025 oder Anfang 2026 erwartet – Apple könnte das Display also frühestens gegen Jahresende in die Auslieferung geben.

Neue Macs erst 2026?

Unklar bleibt, ob Apple parallel noch neue Macs mit M5-Chips bringt. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass etwa MacBook-Pro-Modelle erst 2026 erscheinen. Gleiches gilt für einen neuen iMac oder Mac mini. Sollte dies eintreten, könnte auch das Studio Display auf 2026 verschoben werden.

Apples Fahrplan für den Rest des Jahres

Ob Apple im Oktober noch einmal zu einem Event lädt oder die neuen Produkte still und leise per Pressemitteilung präsentiert, ist aktuell offen. Klar ist jedoch: 2025 wird nicht nur vom iPhone 17 geprägt sein – die Kalifornier haben noch ein ganzes Paket an Hardware-Neuheiten in petto.