Nach dem iPhone 17: Apple-Fans sollten sich diesen Oktober-Termin merken

Nach dem iPhone 17 ist noch lange nicht Schluss – Apple plant offenbar den nächsten großen Knall bereits im Oktober.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nach dem großen iPhone-17-Event ist für Apple noch lange nicht Schluss. Auch im Oktober dürfte der Konzern aus Cupertino noch einmal nachlegen – und neue Produkte präsentieren. Blickt man auf die letzten Jahre, verdichten sich die Hinweise auf einen Termin in der letzten Oktoberwoche. Besonders wahrscheinlich ist der Montag, 27. Oktober 2025 – auch wenn Apple wie immer nichts offiziell bestätigt.

Anzeige

Abseits des iPhone 17: Neue Apple-Produkte am 27. Oktober?

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt ein klares Muster. In den vergangenen vier Jahren hat Apple seine Herbst-Neuheiten fast immer in der zweiten Oktoberhälfte vorgestellt – teils mit einem Event, teils nur per Pressemitteilung. Im letzten Jahr beispielsweise stückweise zwischen dem 28. und 30. Oktober, davor im Jahr 2024 gänzlich am 30. Oktober.

Daraus ergibt sich ein klarer Trend: Apple zeigt seine Oktober-Neuheiten meist in der letzten Woche des Monats. Sollte der Konzern diese Linie beibehalten, wäre Montag, der 27. Oktober 2025, ein realistischer Kandidat für die nächste Produktpräsentation.

Ein weiteres Indiz liefert Apples Finanzkalender: Die nächste Quartalsbilanzkonferenz ist bereits für Donnerstag, 30. Oktober, angesetzt (Quelle: Apple). Erfahrungsgemäß nutzt Apple diesen Anlass, um auf neue Produkte Bezug zu nehmen – was wiederum bedeutet, dass die Ankündigungen spätestens zwei bis drei Tage zuvor erfolgen dürften. Heißt konkret: Bis spätestens Mittwoch, 29. Oktober, sollte alles offiziell sein. Das macht den Montag davor zum wahrscheinlichsten Datum für ein Event oder eine Reihe von Pressemitteilungen.

Anzeige

Diese Produkte könnte Apple im Oktober vorstellen

Auch wenn die Details noch im Dunkeln liegen, kursieren bereits zahlreiche Gerüchte über Apples Oktober-Line-up. Hier die wahrscheinlichsten Kandidaten:

iPad Pro: Das neue iPad Pro soll mit dem M5-Chip ausgestattet werden. Außerdem wird über zwei Frontkameras spekuliert – ideal für Videocalls im Hoch- und Querformat.

Das neue iPad Pro soll mit dem M5-Chip ausgestattet werden. Außerdem wird über zwei Frontkameras spekuliert – ideal für Videocalls im Hoch- und Querformat. Vision Pro: Die Mixed-Reality-Brille könnte ein kleines, aber wichtiges Update bekommen: M4- oder M5-Chip, neues Kopfband für besseren Tragekomfort und vielleicht eine Variante in Space Black.

Die Mixed-Reality-Brille könnte ein kleines, aber wichtiges Update bekommen: M4- oder M5-Chip, neues Kopfband für besseren Tragekomfort und vielleicht eine Variante in Space Black. Apple TV: Hier ist von einem A17-Pro-Chip die Rede, der Apples neue Siri mit Apple Intelligence unterstützen soll. Außerdem: Wi-Fi 7 dank des N1-Chips. Eine integrierte FaceTime-Kamera steht ebenfalls im Raum – ob schon 2025, ist aber unklar.

Hier ist von einem A17-Pro-Chip die Rede, der Apples neue Siri mit Apple Intelligence unterstützen soll. Außerdem: Wi-Fi 7 dank des N1-Chips. Eine integrierte FaceTime-Kamera steht ebenfalls im Raum – ob schon 2025, ist aber unklar. HomePod mini: Der kleine Lautsprecher dürfte ein Technik-Upgrade erhalten: S9-Chip oder neuer, verbesserter Klang, Wi-Fi 7, U2-Chip für präzise Ortung und neue Farboptionen wie Rot.

Der kleine Lautsprecher dürfte ein Technik-Upgrade erhalten: S9-Chip oder neuer, verbesserter Klang, Wi-Fi 7, U2-Chip für präzise Ortung und neue Farboptionen wie Rot. AirTag 2: Mehr Reichweite, ein robusterer Lautsprecher und Warnmeldungen bei niedrigem Batteriestand – der neue AirTag soll bis zu dreimal weiter ortbar sein als sein Vorgänger.

Anzeige

Und was ist mit neuen Macs?

Neue MacBook-Pro-Modelle mit M5-, M5-Pro- und M5-Max-Chips befinden sich laut Berichten bereits in Vorbereitung, dürften aber erst Anfang 2026 erscheinen. Apple hat schon öfter neue Macs außerhalb des Oktober-Fensters vorgestellt – etwa im Januar 2023 mit den M2-Pro- und M2-Max-Modellen. Auch ein günstigeres MacBook mit A18- oder A19-Pro-Chip soll in Arbeit sein, ist aber nicht vor Ende 2025 zu erwarten.

Fazit: Alles deutet auf Ende Oktober hin

Noch hat Apple kein Wort über ein mögliches Oktober-Event verloren, doch die Zeichen stehen eindeutig auf einen späten Oktobertermin. Zwischen dem 27. und 29. Oktober dürfte es so weit sein – kurz bevor die Bilanzpressekonferenz ansteht. Welche Geräte genau präsentiert werden, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Apple-Fans sollten die letzte Oktoberwoche schon mal im Kalender markieren.