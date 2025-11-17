Nach dem iPhone 17: Apples geheimer Smartphone-Fahrplan enthüllt – alle Termine im Überblick

Wer glaubt, Apples iPhone-Rhythmus zu kennen, sollte sich jetzt besser festhalten.

Apple plant weit über das bereits vorgestellte iPhone 17 hinaus – und neue Enthüllungen von Mark Gurman werfen ein überraschend klares Licht auf die kommenden Jahre. Besonders spannend: Das iPhone Air 2 war laut Gurman nie verzögert, sondern von Anfang an für 2027 vorgesehen. Zuvor machten beunruhigende Berichte die Runde. Es soll einen modernen 2-nm-Chip erhalten, der sowohl Leistung als auch Akkulaufzeit spürbar verbessert (Quelle: Bloomberg).

iPhone Air 2: Kleine Zielgruppe, große Upgrades

Trotz eher schwacher Nachfrage hält Apple offenbar an der Reihe fest – das Unternehmen kalkulierte intern ohnehin nur mit einem Anteil von 6 bis 8 Prozent an den jährlichen iPhone-Verkäufen. Ein Wert, der niedrig genug ist, um selbst ein Nischenmodell weiterzuführen. Gleichzeitig bahnt sich für 2026 und 2027 eine regelrechte Modelloffensive an, darunter das Jubiläums-iPhone mit Kamera unter dem Display.

Gurman geht davon aus, dass Apple beim iPhone Air 2 nicht nur auf den neuen 2-nm-Chip setzt, sondern auch auf ein spürbar aufgewertetes Design: leichter, mit größerem Akku, verbesserter Kühlung und einer zweiten Rückkamera – ein deutlicher Schritt nach vorne. Für Apple scheint das Air eine bewusst kleine, aber strategisch wichtige Produktlinie zu bleiben. Selbst wenn die Verkäufe überschaubar sind, erfüllt das Modell eine Lücke zwischen günstig und Premium, die Apple anscheinend weiterhin bedienen will.

Der komplette iPhone-Fahrplan 2026–2027 im Überblick

Die kommenden zwei Jahre zeichnen sich durch einen der dichtesten Zeitpläne ab, den Apple je hatte. Laut Gurman und The Information sehen die Pläne so aus – man beachte die Aufteilung der Launch-Pläne:

Herbst 2026 (voraussichtlich September):

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

erstes faltbares iPhone

Frühjahr 2027 (voraussichtlich März):

iPhone 18

iPhone 18e (günstigeres Modell)

iPhone Air 2 (mit 2-nm-Chip und neuem Design)

Herbst 2027 (voraussichtlich September):

Jubiläums-iPhone „20 Jahre iPhone“

Gebogenes Glasdesign

Unter-Display-Frontkamera

Damit ist klar: Nach dem aktuellen iPhone 17 steuert Apple auf eine Phase massiver Veränderungen zu – mit neuen Formfaktoren, technischen Sprüngen und einem Jubiläumsmodell, das das nächste große Kapitel der iPhone-Reihe einleiten dürfte.