Nach dem iPhone 17: Apples überraschende Pläne kommen ans Licht

Apples heimlicher Masterplan für 2026 ist geleakt – und er beginnt mit einem Knick.

Apple wird sein erstes faltbares iPhone im September 2026 vorstellen – und zwar als Teil der iPhone-18-Familie. Das berichtet nun JPMorgan und bringt damit Licht ins Dunkel eines der spannendsten Apple-Projekte der letzten Jahre. Bislang hieß es nur vage, das Foldable werde „Ende 2026“ erscheinen. Jetzt ist klar: Der Tech-Riese peilt seinen üblichen iPhone-Zyklus an – und hebt das Fold-Modell offenbar als neues Spitzenmodell hervor (Quelle: MacRumors).

Faltbares iPhone wird Realität und es trägt die Nummer 18

In einer aktuellen Investoren-Notiz bestätigt die Investmentbank JPMorgan, was sich in der Gerüchteküche schon länger andeutete: Apple wird 2026 Ernst machen und das iPhone Fold als Teil der regulären iPhone-Reihe – konkret der 18er-Generation – präsentieren. Der Launch ist laut den Experten für den gewohnten September vorgesehen, was bedeutet: Apple wird das Foldable wie ein ganz normales iPhone behandeln – zumindest was den Release-Termin betrifft. Doch beim Preis hört die Normalität auf.

Laut JPMorgan soll das faltbare iPhone nämlich satte 1.999 US-Dollar kosten – und damit ein klares Signal an die Premium-Kundschaft senden. Dafür gibt es aber auch ambitionierte Technik: Ein 7,8-Zoll-Hauptdisplay, das sich wie ein Buch nach innen falten lässt, ein zweites 5,5-Zoll-Außendisplay, Titan-Gehäuse, ein Scharnier aus Liquid Metal, Touch ID statt Face ID und zwei Rückkameras sind derzeit im Gespräch. Auffällig: Apple soll bei der Display-Faltung auf eine knitterfreie Lösung setzen – ein Bereich, in dem viele Konkurrenten bisher scheiterten.

iPhone 17 für Apple nicht wichtig genug: Fokus liegt auf 2026

Der iPhone-17-Generation, die für diesen Herbst erwartet wird, traut JPMorgan dagegen nur wenige nennenswerte Neuerungen zu. Das Interesse der Investoren verschiebt sich deshalb bereits auf das darauffolgende Jahr. Für Apple könnte das ein bewusst gesetzter Fokus sein: 2026 soll den Umbruch bringen – technologisch wie strategisch.

Bis 2028 rechnet die Bank mit rund 45 Millionen verkauften Apple-Foldables, ein Großteil davon wohl in den Jahren nach der Einführung. Schon 2027 sollen mehrere Millionen Geräte über den Ladentisch gehen. Angesichts eines potenziellen Marktvolumens von 65 Milliarden US-Dollar könnte Apple erneut einen Markt definieren, den es bislang nur beobachtet hat – und dabei wie so oft die Regeln neu schreiben.

Unterm Strich: Mit dem iPhone Fold als Flaggschiff der 18er-Serie steht Apple vor dem nächsten großen Wurf. Der Umbruch ist nicht mehr nur eine Idee – er hat jetzt ein Datum: September 2026.