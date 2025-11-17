Nach dem iPhone 17: Dieses Apple-Feature wird immer besser

Wie weit kann ein iPhone gehen, wenn es kein Mobilfunknetz mehr braucht?

Apple hat mit der Satellitenkommunikation beim iPhone bereits Maßstäbe gesetzt – doch das war offenbar erst der Anfang. Laut dem stets gut informierten Bloomberg-Reporter Mark Gurman arbeitet Apple derzeit an gleich fünf neuen Funktionen, die das iPhone noch unabhängiger von Mobilfunknetzen machen sollen. Ziel: volle Konnektivität – selbst fernab jeder Zivilisation.

Apple ist dran: Neue Satellitenfunktionen fürs iPhone

1. Apple Maps über Satellit: Eines der spannendsten Features dürfte die satellitengestützte Navigation in Apple Maps sein. Damit könnten iPhone-Nutzer künftig auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung Routen planen und navigieren. Gerade für Wanderer, Camper oder Reisende in abgelegenen Regionen wäre das ein echter Gamechanger – keine Angst mehr vor Funklöchern.

2. Fotos in Nachrichten über Satellit: Bisher lassen sich über Satellit nur Textnachrichten senden, etwa an Rettungsdienste oder Kontakte im Notfall. Apple arbeitet laut Gurman nun daran, dass künftig auch Fotos über die Nachrichten-App via Satellit verschickt werden können. Das wäre ein bedeutender Schritt, um die Kommunikation abseits klassischer Netzabdeckung komfortabler und vielseitiger zu machen.

3. Natürliche Nutzung ohne freien Himmel: Bislang muss das iPhone für die Satellitenverbindung auf den Himmel ausgerichtet werden – kein Wunder, schließlich sind die Funkwellen empfindlich. Doch Apple möchte diesen Prozess vereinfachen: Künftig soll die Verbindung auch aus Innenräumen oder ohne direkte Sichtverbindung möglich sein. Eine enorme Verbesserung, die die Satellitenkommunikation alltagstauglicher machen würde.

4. Satellit über 5G (NTN-Unterstützung): Ein technischer, aber wichtiger Punkt: Apple arbeitet an der Integration von 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). Damit könnten künftig Mobilfunkmasten und Satelliten Hand in Hand arbeiten, um die Netzabdeckung weltweit zu verbessern. Für Nutzer heißt das: weniger Funklöcher, bessere Erreichbarkeit – ganz gleich, wo man sich befindet.

5. Satelliten-API für Entwickler: Apple will die neuen Möglichkeiten offenbar auch Drittanbietern zugänglich machen. Eine Satelliten-API soll Entwicklern erlauben, die Verbindungstechnologie in eigene Apps zu integrieren. So könnten künftig Navigations-, Sicherheits- oder Kommunikations-Apps direkt auf Satellitendaten zugreifen – natürlich nur, wenn der jeweilige Dienst kompatibel ist.

Kein Internet oder Telefonate – vorerst

Wichtig: Telefonate, Videoanrufe oder klassisches Surfen im Internet über Satellit sind weiterhin nicht geplant. Das bleibt wohl noch Zukunftsmusik. Momentan konzentriert sich Apple auf gezielte, nützliche Anwendungen – und das macht strategisch durchaus Sinn.

Kostenfrage und mögliche Partnerschaften

Aktuell sind die bestehenden Satellitenfunktionen – wie Notruf SOS – kostenlos. Doch laut Gurman denkt Apple bereits über kostenpflichtige Premium-Funktionen nach. Dabei könnten Nutzer künftig direkt mit Satellitenanbietern abrechnen oder über Partner wie SpaceX erweiterte Dienste buchen. Ein eigener Apple-Satellitendienst wurde intern diskutiert, aber letztlich verworfen – Apple will kein Netzbetreiber werden.

Viele der neuen Features erfordern Upgrades bei Globalstar, Apples aktuellem Satellitenpartner. Apple beteiligt sich bereits an der Finanzierung dieser Infrastruktur. Sollte SpaceX das Unternehmen tatsächlich übernehmen – ein Szenario, das Gurman ins Spiel bringt – könnte sich die Entwicklung deutlich beschleunigen.

Schon heute möglich: Satellitenfunk im iPhone

Bereits jetzt können Besitzer eines iPhone 14 oder neuer über Satellit Notrufe senden, Pannenhilfe anfordern oder ihren Standort teilen – ganz ohne Mobilfunknetz. Die kommenden Funktionen würden diesen Vorsprung nur weiter ausbauen und das iPhone endgültig zum Kommunikationsgerät für jedes Terrain machen.