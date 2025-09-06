Nach dem iPhone 17: So sieht Apples nächster großer Plan aus

Apple arbeitet an der Smartphone-Zukunft und ein Insider kennt bereits den genauen Fahrplan.

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat nun für Klarheit gesorgt: Das erste faltbare iPhone kommt 2026 – wohl als Teil der iPhone-18-Familie. Damit räumt Kuo die zuletzt widersprüchlichen Gerüchte auf, wonach Apple zunächst ein faltbares iPad oder gar ein MacBook vorstellen könnte (Quelle: MacRumors). Auf Kuos Wort ist Verlass: Wenn er spricht, hört die Branche zu.

Faltbares iPhone: Startschuss 2026

Laut Kuo ist das erste Foldable von Apple fest eingeplant. 2026 soll es soweit sein, dann bringt Apple ein iPhone auf den Markt, das sich wie ein Buch auf- und zuklappen lässt. Schätzungen zufolge könnten bereits im ersten Jahr 8 bis 10 Millionen Stück verkauft werden, 2027 sollen es sogar bis zu 25 Millionen Geräte sein. Damit dürfte das Foldable-iPhone direkt zu einem neuen Eckpfeiler im Apple-Portfolio werden.

Besonders spannend: Das „iPhone Fold“ wird wohl nicht als eigenes Produkt neben den regulären iPhones existieren, sondern Teil der iPhone-18-Reihe sein – siehe hierzu vorherige Berichte. Apple verzahnt die neue Technologie also bewusst mit der bekannten Marke. Damit wird klar, dass Cupertino den Schritt nicht als Experiment, sondern als strategische Weiterentwicklung des iPhones versteht.

Faltbares iPad erst später

Anders sieht es beim größeren Foldable aus. Ein faltbares iPad – oder besser gesagt ein Hybrid mit iPad-DNA – soll erst 2028 folgen. Im aufgeklappten Zustand könnte es über einen gigantischen Bildschirm von 18 bis 20 Zoll verfügen, im zusammengefalteten Zustand aber handlicher sein. Kuo rechnet nicht damit, dass dieses Gerät dieselben Verkaufszahlen wie das iPhone Fold erreicht.

Sowohl das iPhone Fold als auch das iPad Fold sollen auf ultradünnes Deckglas setzen. Die Fertigung übernimmt Corning, während General Interface Solutions (GIS) bei Schnitt, Eckbearbeitung, Inspektion und Versand unterstützt. Bereits seit Jahren gab es Gerüchte um Apples enge Zusammenarbeit mit Corning – Kuos Bericht bestätigt nun: Dieses Glas wird die Grundlage für Apples Foldables.

Zur Einordnung: Kuos Stimme wiegt schwer

Die letzten Monate waren voller Spekulationen: Kommt zuerst das iPad Fold? Ein MacBook mit flexiblem Display? Oder doch das iPhone? Kuo bringt jetzt Ordnung ins Chaos. Seine Analysen gelten als äußerst verlässlich, nicht zuletzt weil er tiefe Einblicke in Apples Zulieferkette hat. Wenn Kuo einen Fahrplan nennt, ist das für die Tech-Welt mehr als nur ein weiteres Gerücht – es ist praktisch die Marschrichtung.