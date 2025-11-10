Nach dem letzten iPhone-Update: Für diesen Trick werdet ihr uns lieben

Apples neuer Wecker will euch zum Wischen zwingen – muss aber nicht sein.

Mit iOS 26.1 hat Apple still und heimlich eine kleine, aber entscheidende Änderung am iPhone vorgenommen – und die sorgt bei vielen Nutzern für Frust. Statt wie gewohnt auf „Stopp“ zu tippen, wenn der Wecker klingelt, muss man den Alarm jetzt per Schieberegler deaktivieren. Das neue System soll versehentliche Fehlbedienungen verhindern – doch viele iPhone-Besitzer sind genervt. Zum Glück gibt’s eine einfache Lösung, mit der ihr die klassische „Stopp“-Taste zurückholt.

Neu in iOS 26.1: Apple ersetzt den Button durch einen Schieberegler auf dem iPhone

Mit dem jüngsten Update auf iOS 26.1 hat Apple das Design für Wecker und Timer auf dem Sperrbildschirm überarbeitet. Der bekannte Stopp-Button wurde durch eine neue Aktion ersetzt: „Zum Stoppen schieben“. Die Idee dahinter ist nachvollziehbar – wer im Halbschlaf das iPhone anfasst, soll den Alarm nicht versehentlich ausschalten, bevor er wirklich wach ist. Dafür greift Apple auf ein altes Konzept zurück: den klassischen „Slide to unlock“-Schieberegler aus den frühen iPhone-Tagen.

Doch was nostalgisch klingt, sorgt in der Praxis eher für Augenrollen. Viele Nutzer empfinden das zusätzliche Wischen am Morgen schlicht als unnötig umständlich.

Alte Funktion zurückholen: So klappt’s

Zum Glück zwingt Apple niemanden zu dieser neuen Geste. Wer lieber wieder mit einem Fingertipp Ruhe haben will, kann das Verhalten ganz einfach ändern:

Öffnet die Einstellungen auf eurem iPhone. Tippt auf Bedienungshilfen. Wählt den Punkt Touch. Aktiviert die neue Option „Ein-Touch-Aktionen bevorzugen“.

Damit deaktiviert ihr den Schieberegler und bekommt wieder die gewohnte „Stopp“-Schaltfläche zurück – genau wie früher.

Gut zu wissen: Apple begründet die Änderung mit einem klaren Ziel: Fehleingaben vermeiden. Gerade Nutzer mit größeren iPhones oder unruhigen Fingern tippten in der Vergangenheit häufiger daneben und deaktivierten versehentlich den Alarm.

Der Schieberegler soll hier Abhilfe schaffen, indem er mehr bewusste Interaktion verlangt. Trotzdem zeigt die schnelle Reaktion mit der optionalen Einstellung in iOS 26.1: Apple hört zu – und weiß, dass nicht jeder mit Design-Experimenten glücklich ist.

Unterm Strich: Eine kleine Änderung mit großem Effekt

Ob Schieberegler oder Knopf – letztlich ist es eine Frage der Gewohnheit. Schön ist aber, dass Apple euch mit iOS 26.1 die Wahl lässt. Wer lieber tippt statt wischt, kann wieder ganz klassisch auf „Stopp“ drücken – und sich morgens mit einem Fingertipp die ersehnte Ruhe sichern.