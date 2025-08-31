Nach diesen Horror-Geschichten der Deutschen Bahn seid ihr für jeden pünktlichen Zug dankbar

Wer bietet mehr Verspätung?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Reddit-Nutzer No_Internet_1113 stellt eine eigentlich harmlose Frage: „Was ist euer Verspätungsrekord?“ Er selbst kann eine Verbindung im DB-Navigator vorweisen, die um 12:12 Uhr in Düsseldorf abfahren sollte. Dank knapp siebenstündiger Verspätung geht es allerdings erst um 18:58 Uhr los. Andere Reddit-Nutzer können diese Horrorgeschichte noch überbieten.

Anzeige

Die vielleicht schlimmsten Fahrten mit der Deutschen Bahn.

Reddit-Nutzer RidingRedHare berichtet von knapp acht Stunden Verspätung. Grund dafür war erst ein Oberleitungsschaden, dann noch Personen im Gleis – nur eine kleine Auswahl der zahlreichen Störungsmeldungen. Nutzer the_real-EffZett musste ebenfalls 8 Stunden warten und konnte dann direkt am nächsten Morgen ins Büro gehen, anstelle nachts nach Hause zu kommen.

Nutzer Beltbahn liefert auch einen Blick hinter die Kulissen. Als Zugführer hatte sein Zug ganze 1.410 Minuten Verspätung durch Unwetter. Umgerechnet sind das 23,5 Stunden. Da es den Zug am nächsten Tag nicht gab, musste er auch nicht ausfallen, weswegen der Fahrplan letztendlich von der grauenhaft hohen Verspätung berichtet.

Noch schlimmer hat es nur Nutzer feichinger getroffen. Der berichtet von 45 Stunden Verspätung auf einer Strecke, die eigentlich nur 35 Minuten dauert. Aus dem Kommentar geht allerdings nicht hervor, ob er selbst im Zug saß. Spätestens, wenn es zum ersten Mal draußen hell wird, würden die meisten vermutlich aussteigen und laufen.

Anzeige

Auch außerhalb von Deutschland gibt es Verspätung

Die Antworten der Bahnfahrer zeigen immerhin auch, dass auch außerhalb von Deutschland große Verspätungen entstehen können. Nutzer randm_user4678 zeigt einen Autoreisezug mit 11,5 Stunden nach Wien (glücklicherweise saß er nicht selbst im Zug).

Nutzer SXFlyer hatte nicht so viel Glück. Seine Fahrt mit dem Otima-Express von Österreich in die Türkei hatte stolze 12 Stunden Verspätung. Aus einer 32-stündigen Fahrt wurde eine 44-stündige Fahrt.

Bei der Deutschen Bahn sind nicht nur die Züge zu spät. Die Generalsanierung soll 2.629.800 Minuten später als ursprünglich geplant abgeschlossen werden – 5 Jahre Verspätung also. Auch der neue ICE L kommt erst im Dezember 2025 auf die Schiene.