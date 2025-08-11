Nach DSL-Abzocke: Fallt nicht auf diese teure Masche herein

Nach Beschwerden zu fragwürdigen Vertragsabschlüssen bei 1N Telecom meldet sich nun ein weiteres Unternehmen – und fordert Geld.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Immer mehr Betroffene berichten von Schreiben der TPI Investment GmbH, die 420 Euro für angebliche DSL-Verträge eintreibt. Oft gibt es aber gar keinen wirksamen Vertrag. Verbraucherschützer warnen vor dieser Masche.

Anzeige

TPI: Verbraucherschützer warnen vor Inkasso-Druck

Laut Beschwerden hat das Unternehmen TPI Investment nun Forderungen von 1N Telecom zu vermeintlichen DSL-Verträgen übernommen. Wer sich weigert zu zahlen, dem drohen Mahnbescheide oder negative Einträge bei Auskunfteien, heißt es. Oft wird allerdings nur ein „EDV-Protokoll“ als Beleg vorgelegt. Juristisch reicht das jedoch nicht aus, um einen Vertragsschluss eindeutig zu beweisen.

Die Verbraucherzentrale rät deshalb, der Forderung umgehend zu widersprechen und eine Abtretungsurkunde anzufordern. Schriftliche Einwände sollten dabei immer per Einschreiben verschickt und der Versandbeleg sorgfältig aufbewahrt werden. Wichtig ist, schon vor einem möglichen Mahnbescheid aktiv zu werden, um keine vollstreckbaren Titel zu riskieren.

Für Betroffene gilt nicht nur in diesem Fall: keine unüberlegten Zahlungen leisten und gegebenenfalls Widerruf oder Anfechtung erklären. Bei Unsicherheit empfiehlt sich eine rechtliche Beratung.

Vorwurf: Rechnung ohne Tarifwechsel

Das Vorgehen ähnelt laut der Verbraucherzentrale einem Muster: Persönlich adressierte Werbebriefe, die auf den ersten Blick wie ein Angebot des bisherigen DSL-Anbieters wirken, locken mit neuen Tarifen.

Anzeige

Teilweise folgen dann entweder Begrüßungsschreiben oder gleich Forderungen, obwohl die Empfänger nie aktiv den DSL-Tarif gewechselt haben. Die Kontaktdaten hat das Unternehmen laut Berichten von Gewinnspiel-Teilnehmern, etwa zu Aldi oder Lidl.

Seit 2023 haben die Verbraucherzentralen über 14.000 derartige Fälle registriert. Mehrere Gerichtsverfahren laufen bereits, einige endeten zugunsten der Verbraucherschützer. Parallel dazu sucht der Bundesverband der Verbraucherzentralen Betroffene für eine Sammelklage, um gezahlte Beträge zurückzufordern.