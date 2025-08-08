Nach E-Auto-Hammer: Diese Modelle darf VW nicht aufgeben

Nur weil einige Modelle von Volkswagen schon in die Jahre gekommen sind, müssen ihre Namen nicht verloren gehen.© IMAGO / Pond5 Images / Bearbeitung: GIGA 1 / 11

VW will seine E-Autos nicht mehr „ID“ nennen – was sonst?

Volkswagen will Schluss machen. Die E-Autos mit dem Namenskürzel „ID.“ haben sich überlebt. Auf Elektroabtrieb setzt man in Wolfsburg weiter, versteht sich. Doch neue Namen müssen her – am liebsten sollen es alte sein, die jeder kennt.

Wir haben uns in der Modellgeschichte von VW umgesehen und ein paar Namen gefunden, die Volkswagen in den nächsten Jahren wieder rauskramen könnte: