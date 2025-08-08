Nach E-Auto-Hammer: Diese Modelle darf VW nicht aufgeben

VW will seine E-Autos nicht mehr „ID“ nennen – was sonst?
Volkswagen will Schluss machen. Die E-Autos mit dem Namenskürzel „ID.“ haben sich überlebt. Auf Elektroabtrieb setzt man in Wolfsburg weiter, versteht sich. Doch neue Namen müssen her – am liebsten sollen es alte sein, die jeder kennt.
Wir haben uns in der Modellgeschichte von VW umgesehen und ein paar Namen gefunden, die Volkswagen in den nächsten Jahren wieder rauskramen könnte:
Polo
Der Polo dürfte bei VW als erster Name sein Comeback feiern – zumindest, wenn die bisherigen Einschätzungen der Beobachter zutreffen. Denn denen zufolge hat das Konzept zum ID.2all eine Menge Ähnlichkeit mit dem VW-Klassiker. Schon bald wissen wir mehr, Volkswagen will die Serienversion noch vor der IAA 2025 vorstellen.
Golf
Auch der Golf ist schon sicher gesetzt – und war nie weg. Der Name soll aber nicht einfach für ein künftiges Elektromodell übernommen werden. VW wird die nächste Version Golf IX einfach als Elektroauto bauen – so zumindest lautet bisher der Plan. Wenden wir uns also den spekulalitveren Comebacks zu:
Lupo
Der VW Lupo war der erste Kleinstwagen der Wolfsburger für den europäischen Markt. Eingestellt 2005 sieht man ihn heute kaum noch auf der Straße, aber manch einer wird sich an den Vorgänger des Up noch erinnern.
Wenn Volkswagen das Konzept zum ID.Every1 in Serie baut, würden sich beide Namen anbieten. Ob Up oder Lupo mehr Zugkraft hat? Darum sollen sich die Wolfsburger Marktforscher kümmern.
Jetta
Mit dem Jetta lieferte Volkswagen eine Kompakt-Limousine. Klingt ungewöhnlich, hat sich aber seit den späten 70er Jahren bewährt – und unter VW-Fans genießt das Modell Kultstatus, vor allem in den USA. Dort wird der Jetta auch noch in seiner siebten Generation angeboten, während hierzulande mit Nummer 6 seit 2018 Schluss ist.
Ob VW den Namen zurückbringt? Dazu müsste wohl auch ein passendes Elektro-Modell her, wonach es zumindest bisher nicht aussieht. Eine andere Limousine grätscht nämlich dazwischen:
Passat
Der Passat ist keineswegs weg vom Fenster. Aber irgendwann wird das Modell elektrisch werden. Spätestens dann wird man sich in Wolfsburg die Frage stellen müssen: Gibt es genug Platz am Markt für ID.7 und Passat?
Die Elektro-Limousine der oberen Mittelklasse schlägt in die gleiche Kerbe wie der gute alte Passat, wird ebenfalls auch als Kombivariante angeboten und kommt bisher hervorragend an. Dass sich beide Modelle auf lange Zeit nicht in die Quere kommen, ist wohl eher unwahrscheinlich, sie könnten in einigen Jahren zusammenwachsen – und den aktuellen Plänen nach wird der Name ID.7 dann Platz machen.
Käfer
Der Name kann in keiner Aufzählung von VWs bekannten Modellen ausgelassen werden. Der erste Anlauf zu einem modernen Comeback konnte sich nicht wirklich durchsetzen. Trotz Rebranding als (New) Beetle kommt er an den Erfolg des Originals nicht heran.
Der Name Käfer lässt sich nicht einfach irgendeinem künftigen Modell überstülpen, er muss passen. Schaut man sich aber etwa E-Autos wie Hyundais Ioniq 6 an, wird klar: Runde Formen mit hohem Wiedererkennungsfaktor gibt es auch heute noch – und dazu könnte auch der Name Käfer bei VW passen.
Scirocco
Der Scirocco ist mein persönlicher Favorit für ein Comeback. Die dritte Generation wurde 2017 abgesägt. Aber der Name steht immer noch für ein kompaktes Sportcoupé mit ordentlich Dampf, eigenem Charakter – und zugegeben wenig Raum für die Großfamilie oder irgendjemanden außer Fahrer und Beifahrer.
Der Scirocco war immer etwas für eigensinnige Kunden, bei denen Leistung auch etwas kosten darf – wenn auch wieder nicht allzu viel – und die kein Problem damit haben, wenn sie auffallen, ohne dabei zu protzen. Klingt für mich nach dem idealen Namen, um bei der Suche nach einer neuen, aber im Kult verankerten Suche nach der VW-Identität der Zukunft ein Ausrufezeichen zu setzen.
Corrado
Kult und eng verwandt mit dem Scirocco ist auch der Corrado. Geplant als Nachfolger der zweiten Scirocco-Generation hat er sich als zu kraftvoll erwiesen. Statt das Sportcoupé Scirocco zu drosseln, hat VW sich damals dazu entschieden, einfach den Corrado als vollgültigen Sportwagen rauszubringen.
Das Design versetzt direkt in die 80er und 90er Jahre. Ob der „Läufer“ als Marke bekannt genug ist, um wirklich zurückzukehren? Da habe ich meine Zweifel, trotz Retro-Welle und 90er-Comebacks, wo immer man hinsieht.
Sharan
Der Sharan war lange Jahre VWs Arbeitstier unter den Pkw, seit 2022 ist auch hier Schluss. Der Kombivan bietet jede Menge Platz, lässt sich als Kutsche für Familien ebenso nutzen, wie wenn ihr mal wieder bei Ikea den ganzen Wagen bis zum Rand vollladen müsst.
Kommt der Sharan als Name zurück? Ich kann es mir kaum vorstellen. Bekannt ist er zwar, steht aber mehr für Nutzen als für Emotion. Und die Nische des Sharan füllen heute vor allem SUVs, bei denen VW mit Tiguan, T-Roc, Touareg und so weiter genug andere Bezeichnungen hat, aus denen man in Zukunft wählen kann.
Caddy
Das wahre VW-Arbeitstier heißt Caddy – und der Name lässt sich auch in Zukunft für ein Elektroauto am Markt platzieren. International problemlos verständlich und nicht einmal ein desolater Donald Trump kann doch etwas gegen diesen Wagen aus dem Ausland haben, wenn er so schön nach Golf (nicht der VW und auch nicht die Meeresbucht, um die hier und da mal Namensstreitigkeiten ausbrechen) klingt.
Den Vorgänger des Caddy – genannt Fridolin – baut VW schon seit den 1960ern. Kaum ein Modell bringt also mehr Jahre an Markenbindung mit sich. Und früher oder später müssen auch die Nutzfahrzeuge beim Wechsel auf Elektroantrieb mal dran glauben.
Ich würde mein Geld ohne Sorgen darauf setzen, dass der Caddy bei VW einfach weiter wie ein waschechter Dauerläufer gebaut wird, ein Jahr nach dem anderen. Und bei einem künftigen Generationswechsel fällt dann der Verbrennermotor raus und ein Elektroantrieb tritt an seine Stelle.