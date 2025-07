Nach Fahrt im neuen Xiaomi: Deutscher YouTuber trifft VW & BMW da, wo es richtig wehtut

Xiaomis zweites E-Auto ist da – und deklassiert Hersteller von BMW bis Volkswagen.

Xiaomi ist unter die Autobauer gegangen und feiert mit seinem ersten Modell SU7 Erfolge. Mit dem zweiten, genannt YU7, wagt man sich ins beliebte SUV-Segment – und macht dabei eine Menge richtig, wenn es nach Tech-YouTuber DasIstJay geht.

Xiaomis neues E-Auto überzeugt mit Ausstattung

Für ihn hängt das chinesische Elektro-SUV vor allem in zwei Bereichen etablierte europäische Hersteller wie den Volkswagenkonzern, Mercedes und BMW ab: bei der Serienausstattung und durch hochwertige Verarbeitung.

Gerade ersteres macht den Unterschied: Während hierzulande alle möglichen Funktionen und Ausstattungsmerkmale einzeln konfiguriert werden können, gibt es beim YU7 drei Varianten, die sich in Batterie und Motorisierung unterscheiden. Was Kunden dann noch auswählen können, sind kosmetische Punkte wie Lackfarbe und die des Innenraums oder die Felgengröße. Das wars.

Funktionen wie Massage und Sitzheizung hinten und vorne, Heads-up-Display (3-fach!), Rundum-Kameras und Sensoren für die fortgeschrittenen Assistenzsysteme – alles gehört zur Serienausstattung. Was der Vorteil ist? „Du musst halt einfach nicht mehr für jedes einzelne Ausstattungs-Feature extra zahlen“, macht Jay klar:

Oder anders ausgedrückt: Die Basisausstattung lässt bei manch einem Modell von VW und anderen zu wünschen übrig. Wer mehr will, wechselt in eine höhere Ausstattungslinie und bucht sich dann noch im Baukastenprinzip alles dazu, was das Herz begehrt – während der Preis mit jedem Wunsch weiter nach oben klettert.

Beim Xiaomi ist das nicht möglich – und nicht nötig. Denn was das Auto im Wesentlichen ausmacht, ist in jeder Variante gleich. Nur wer die maximale Leistung rausholen will, muss halt schon von Anfang an die Max-Version wählen. Kurz gesagt: Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach, egal für welche Version sich die Kunden entscheiden.

Da können – um nicht zu sagen, sollten – sich die alteingesessen Hersteller zügig etwas von abgucken. Denn auch heiß erwartete Modelle wie etwa Volkswagens ID.2 werden in der Basisausstattung beschnitten, um günstige Einstiegspreise zu erreichen. Dass das im direkten Vergleich noch lange gut geht, darf bezweifelt werden. Ob und wann der YU7 auch nach Deutschland kommt, ist allerdings noch unklar.

China-Autos hinken nicht mehr hinterher

Aber ein Auto made in China, das durch hochwertige Materialien und gute Verarbeitung glänzt? Vor wenigen Jahren noch unvorstellbar, ist das inzwischen keine Überraschung mehr. China hat aufgeholt, nicht mehr nur bei firlefanzigem Technik-Schnickschnack an Bord.

Ausgereifte Fahrzeuge, verlässliche und hochtechnisierte Assistenzsysteme, maximale Integration ins digitale Leben – auch Ford-Chef Jim Farley lobt chinesische Marken wie Xiaomi für ihren Vorsprung.

