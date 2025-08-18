Nach fast vier Jahrzehnten: Apples Traum wird für Millionen iPhone-Nutzer wahr

Eine Idee aus den 80ern – jetzt wird sie für Millionen iPhone-Nutzer real.

Apple macht ernst: Die komplett überarbeitete Siri steht kurz vor dem größten Update seit ihrer Einführung – und erfüllt damit eine Vision, die das Unternehmen bereits 1987 mit dem „Knowledge Navigator“ skizzierte und vor fast 15 Jahren mit Siri anstrebte. Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman wird die neue Version der Sprachassistenz nicht nur Apples eigene Apps, sondern auch zahlreiche beliebte Dienste von Drittanbietern steuern können – darunter Uber, YouTube, Amazon, WhatsApp und Facebook. Das Rollout soll im Frühjahr 2026 in den USA starten, weitere Länder folgen später.

Siri auf dem iPhone lernt, Apps wirklich zu bedienen

Das Herzstück der Neuerung ist das verbesserte „App-Intents-System“ in Kombination mit Apple Intelligence. Damit kann Siri künftig innerhalb von Apps präzise Aktionen ausführen – ganz so, als würde man selbst tippen oder wischen. Ein Foto suchen, bearbeiten und versenden? Einen Kommentar auf Instagram hinterlassen? In einer Shopping-App durch Produkte scrollen und etwas in den Warenkorb legen? Alles nur mit der Stimme.

Vor vier Jahrzehnten hatte Apple bereits die Idee zum „Knowledge Navigator“:

Apple testet das Feature bereits mit einer breiten Palette an Anwendungen – von Navigations-Apps wie AllTrails bis hin zu Spielen. Auch die tiefe Integration in hauseigene Apps wie „Mail“ und „Nachrichten“ bleibt erhalten. So lassen sich etwa Fluginformationen oder Reservierungen direkt per Sprachbefehl abrufen.

Mehr Kontext, mehr Kontrolle

Bei der WWDC 2024 hatte Apple die neue Siri erstmals vorgestellt und versprochen, dass sie persönlichen Kontext besser verstehen, den aktuellen Bildschirm wahrnehmen und pro App tiefere Steuerungsmöglichkeiten bieten wird. Die KI-gestützten Verbesserungen stehen auf iPhone, iPad, Mac und Apple Vision Pro zur Verfügung.

Allerdings wird nicht jede Funktion sofort und überall freigeschaltet. In sensiblen Bereichen wie Banking oder Gesundheit will Apple vorsichtig vorgehen, um kritische Fehler zu vermeiden.

Der Traum von „Knowledge Navigator“

Tim Cook selbst erklärte, dass Apple „gute Fortschritte“ bei der Entwicklung einer personalisierten Siri mache. Gurman zufolge soll der US-Start im März oder April 2026 mit iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 und visionOS 26.4 erfolgen. Ein weltweiter Rollout könnte sich – wie schon bei Apple Intelligence – über Monate hinziehen.

Gelingt das Vorhaben, wäre es die Verwirklichung von Apples jahrzehntelangem Traum: eine allgegenwärtige, natürlich sprechende Assistentin, die den Nutzer durch den digitalen Alltag begleitet – so, wie es der „Knowledge Navigator“ einst versprach. Nur eben diesmal in echt.