Nach GPT-5-Update: So umgeht ihr den nervigen ChatGPT-Fehler

Seit der Umstellung auf „GPT-5“ haben einige Nutzer Probleme bei der Nutzung des KI-Tools. So erscheint nach einer Prompt-Eingabe die Fehlermeldung „Model not found“. Was kann man in solchen Fällen tun?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

ChatGPT: Model not found – das kann man tun

Mit der Einführung von GPT-5 wollte OpenAI die KI weiter verbessern. Die Umstellung führt aber bei einigen Nutzern zu nervigen Problemen. Nach der Eingabe des Prompts gibt es manchmal keine Antwort des Chatbots, sondern nur die nichtssagende Antwort „Model not found“.

So sieht die nutzlose Antwort bei ChatGPT aus. (© Screenshot GIGA)

Das Problem liegt nicht auf der Nutzerseite, sondern beim Anbieter. Man kann selbst also nicht viel tun.

Erscheint die Fehlermeldung bei euch, versucht, den Prompt etwas umzuschreiben.

Oft hilft es auch, sich einmal auszuloggen und dann wieder neu bei ChatGPT anzumelden.

Teilweise umgeht man den Fehler auch, wenn man einfach einen neuen Chat startet.

startet. Habt ihr mehrere ChatGPT-Zugänge, versucht es mit einem anderen Account.

Wechselt auch das Gerät. Manchmal lässt sich die Störung so einfach beheben.

Habt ihr ein ChatGPT-Plus-Abonnement, könnt ihr das Modell wechseln und von GPT-5 zurück auf GPT-4o stellen.

Anzeige

Auch klassische Methoden zur Fehlerlösung wie ein anderer Browser sowie das Löschen der Cache-Daten des Browsers beziehungsweise der ChatGPT-App auf dem Smartphone können helfen.

ChatGPT funktioniert nicht richtig? Abwarten

Viele Nutzer berichten auch, dass sich das Problem nach einiger Zeit von alleine behoben hat. Falls ihr die Hilfe vom Chatbot also nicht sofort benötigt, wartet einfach etwas und versucht eure Eingabe später erneut.

Generell ist der Fehler also auf eine Störung beim Anbieter zurückzuführen. Im Webangebot von OpenAI könnt ihr den Status von ChatGPT überprüfen und so feststellen, ob es beim KI-Dienst aktuell Probleme gibt. Funktioniert wieder alles wie gewünscht, schaut euch unsere Anleitung an, wie man sich mit ChatGPT in eine South-Park-Figur umwandeln lassen kann.