Nach jahrelangem Warten: WhatsApp erfüllt Wunsch von Apple-Nutzern

Was lange nur Android-Nutzern vorbehalten war, gibt’s jetzt auch für Apple-Fans – mit einem kleinen Haken.

In einer neuen Beta-Version testet WhatsApp erstmals eine eigene App für die Apple Watch. Damit reagiert Meta auf einen Wunsch, den iPhone-Nutzer seit Jahren äußern: WhatsApp vollumfänglich direkt am Handgelenk zu nutzen. Doch die Lösung bleibt vorerst ein Kompromiss – sie funktioniert nur in Verbindung mit einem iPhone.

WhatsApp endlich auf der Apple Watch

Die App wird über Apples TestFlight-Programm verteilt und richtet sich aktuell an Beta-Tester. Sie erlaubt es, Chats zu öffnen, Nachrichten zu lesen, schnell zu antworten und sogar mit Emojis zu reagieren.

Auch Sprachnachrichten lassen sich direkt über die Uhr versenden. Die Benutzeroberfläche wurde speziell für das kleine Watch-Display entwickelt, damit sich durch Chats scrollen und Unterhaltungen auswählen lässt, ohne dass das Ganze unübersichtlich wird. Dies übersteigt die bisherige Nutzbarkeit, die ohne offizielle App möglich war.

Die Verbindung zwischen iPhone und Apple Watch erfolgt dabei automatisch. Nutzer müssen keinen QR-Code scannen oder sich manuell einloggen – solange die Uhr gekoppelt ist, läuft die Synchronisierung im Hintergrund.

Ob die Verbindung aktiv ist, zeigt ein kleines Symbol am oberen Rand der App. Sobald iPhone und Watch verbunden sind, stehen die wichtigsten Chatfunktionen bereit (Quelle: WABetainfo).

WhatsApp-Beta hat noch Verbesserungspotenzial

Trotz aller neuen Möglichkeiten bleibt ein großer Wermutstropfen: Die App funktioniert nur als sogenannter Companion. Ohne ein verbundenes iPhone ist also kein Zugriff auf Nachrichten möglich.

Eine komplett eigenständige Apple-Watch-Version, wie sie etwa iMessage oder Telegram bieten, gibt es (noch) nicht. Das bedeutet: Wer das iPhone zu Hause lässt, kann auch mit der Uhr nicht kommunizieren.

Die Einschränkung dürfte viele Nutzer enttäuschen, die gehofft hatten, endlich unabhängig vom Smartphone zu sein. Doch es gibt Anzeichen, dass Meta langfristig mehr plant – ähnlich wie bei der Wear-OS-Version für Android, die seit 2023 verfügbar ist und bereits deutlich autonomer arbeitet.

Aktuell läuft der Test ausschließlich über TestFlight und erfordert watchOS 10.0 oder neuer. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum nennt Meta noch nicht. Das Ziel der Beta: Stabilität, Performance und Nutzerfreundlichkeit prüfen, bevor die App für alle Apple-Watch-Besitzer im App Store landet.