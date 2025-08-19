Nach möglichen Passwort-Leak: So ändert ihr schnell euer PayPal-Kennwort

Aktuell sollen erneut Login-Daten für PayPal in Umlauf geraten sein – ein klares Signal, das PayPal-Passwort mal wieder zu ändern. Wie ihr euer PayPal-Konto sofort mit einem neuen Kennwort absichert, lest ihr hier.

Nachdem erneut mehrere Millionen von PayPal-Logins im Darkweb zum Kauf angeboten werden, ist der ideale Zeitpunkt, um das PayPal-Passwort zu ändern sowie die Zwei-Faktor-Authentifizierung von PayPal zu aktivieren. Solltet ihr die gleiche Kombination von E-Mail und Passwort beziehungsweise Telefonnummer und Kennwort auch für andere Logins nutzen, solltet ihr diese natürlich jetzt ebenfalls jeweils mit einem eigenen, sicheren Passwort versehen.

PayPal-Passwort ändern im Browser (PC & Handy)

Hinweis: Um das Passwort eures PayPal-Kontos zu ändern, müsst ihr zuvor wissen, wie euer altes Passwort oder die Antworten auf eure gesetzten Sicherheitsfragen lauten. Wenn ihr etwas davon vergessen habt, können euch die folgenden Artikel weiterhelfen: Paypal Passwort vergessen – was tun?

Paypal Sicherheitsfrage vergessen – was tun?

Öffnet die PayPal-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch ein. Am PC: Klickt auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).

Klickt auf das (Einstellungen). Am Handy: Tippt auf das Hamburger-Menü (≡) oben links und dann auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen). In den Einstellungen wählt ihr nun den Reiter „Sicherheit“. Direkt der erste Punkt ist die Option „Passwort“. Um das Passwort zu ändern, müsst ihr jetzt ein Mal euer altes Passwort und zweimal (zur Bestätigung) das neue Passwort in die entsprechenden Felder eingeben. Betätigt abschließend die Schaltfläche „Passwort ändern“ (unten), um euer neues Passwort zu setzen. PayPal sollte euch abschließend die Meldung „Ihr Passwort wurde aktualisiert“ anzeigen und euch automatisch ausloggen.

Über den Browser eueres PCs oder Smartphones könnt ihr schnell das PayPal-Passwort anpassen (© Screenshot GIGA)

PayPal-Passwort ändern in der App nicht möglich?

Das Ändern des Passworts ist in der PayPal-App nicht möglich. Natürlich könnt ihr euch aber auch auf dem Smartphone oder Tablet über den Browser in euer PayPal-Konto einloggen und die Anleitung zur Änderung des PayPal-Passworts wie oben beschrieben befolgen.

Ob die Funktion auch irgendwann in der App zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt. PayPal schreibt auf ihrer Hilfe-Seite zu dem Thema nur:

„Zurzeit ist es nicht möglich, Ihr Passwort und Ihre Sicherheitsfragen über die PayPal-App zu ändern. Sie können diese jedoch jederzeit auf Paypal.com ändern.“

