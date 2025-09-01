Nach PayPal-Ausfall: BSI warnt vor Risiken bei Zahlungsdienstleistern

Bundesamt rät zur Vorsicht bei der Auswahl von digitalen Produkten.

Digitale Zahlungsdienstleister wie PayPal sind bequem, schnell und nutzerfreundlich und erleichtern Online-Bezahlvorgänge enorm. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) warnt jedoch davor, bei der Auswahl des Anbieters Sicherheitsaspekte zu vernachlässigen.

BSI warnt vor Ausfallrisiken

Eine Sprecherin des BSI erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, worauf Nutzer achten müssen: „Das BSI empfiehlt Verbraucherinnen und Verbrauchern bei der Auswahl jedweder Produkte eine Auseinandersetzung mit den technischen Gegebenheiten.“ PayPal selbst wird vom BSI jedoch nicht explizit genannt.

Neben des potenziellen Ausfalls durch technische Störungen sollten auch Probleme bei der Sicherheit berücksichtigt werden. Ein hilfreicher Indikator können Gütesiegel wie Trusted Shops sein – PayPal verfügt beispielsweise nicht über ein solches Siegel.

Ein weiterer Faktor ist die Transparenz des Anbieters bei Problemen. Die BSI-Sprecherin erklärt: „Das BSI empfiehlt Verbraucherinnen und Verbrauchern, sich bei der Entscheidung für ein Produkt oder eine Dienstleistung grundsätzlich nicht nur die Frage zu stellen, ob die Grundfunktionalität hilfreich ist, sondern darauf zu achten, welche Informationen der Anbieter mit Blick auf Sicherheitsvorfälle bereitstellt, etwa entsprechende Maßnahmen und Kontaktmöglichkeiten.“

Störung bei PayPal im August

Das Unternehmen räumte mittlerweile ein, dass es am Wochenende des 23. August „aufgrund eines Fehlers bei einem System-Update zu einer vorübergehenden Störung“ gab. Es gab zwar Hinweise dazu, wie sich Nutzer bei einem Sicherheitsproblem verhalten sollen, die technischen Gründe wurden jedoch nicht näher erklärt. Es handelte sich um ein weltweit auftretendes Problem.

Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung fielen bei PayPal Mitte August die Sicherheitssysteme aus, was dazu führte, dass eine große Anzahl an Lastschriften ohne Überprüfung an Banken übermittelt wurden. Die Sicherheitsmaßnahmen einiger Banken stoppten kurzzeitig alle PayPal-Transaktionen – darunter die Bayerische Landesbank, die DZ-Bank und die Hessische Landesbank. Laut Schätzungen wurden durch das Problem etwa 10 Milliarden Euro eingefroren.

Falls ihr eine verdächtige PayPal-Transaktion feststellt, solltet ihr die Zahlung umgehend stoppen und euch an den Kundenservice wenden.

