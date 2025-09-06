Nach PayPal-Chaos: Wer wechseln will, braucht noch Geduld

PayPals Thron könnte nach dem Abrechnungschaos ins Wanken geraten – Wero steht als Alternative bereit.

Wer in Folge des massiven Chaos bei PayPal nach Alternativen sucht, muss sich mit einer unbequemen Wahrheit abfinden: PayPal gehört ein riesiges Stück vom Kuchen. Alternativen gibt es zwar, unter anderem Klarna oder WeChat Pay, wobei letztere in Deutschland nur eingeschränkt nutzbar ist. Mit Wero findet ihr schon jetzt eine Möglichkeit, die bald zur echten PayPal-Alternative heranwächst.

Wer Wero eine Chance gibt, wird 2026 belohnt

Durch die Sicherheitspannen aus der vergangenen Woche, die Banken in Deutschland und Europa veranlasst haben, Einzüge in Milliardenhöhe abzulehnen, hat der Ruf von PayPal in den Augen vieler ein paar Kratzer abbekommen. Damit könnte der Zeitpunkt für Wero gekommen sein.

Bisher fliegt die europäische PayPal-Alternative weitgehend unter dem Radar. Kein Wunder, denn bisher ist das Angebot mangels weiterer Funktionen nur darauf beschränkt, anderen Wero-Nutzern, wie Freunden und Bekannten, Geld zu schicken. Das wird sich ändern. Wero soll noch 2025 schrittweise als Zahlungsmethode in Onlineshops Fuß fassen. Ab 2026 wird die Integration im stationären Handel vorangetrieben.

Für die europäische Zahlungs-App, die schon seit 2024 in Deutschland verfügbar ist, wird das der echte Startschuss. Sobald Wero für Onlinezahlungen bei vielen Shops genutzt werden kann, werden sich Nutzerinnen und Nutzer wirklich für die App interessieren. Die technische Panne der letzten Tage, gepaart mit dem eher schwindenden Vertrauen in US-Anbieter dürfte Wero bald wichtigen Aufwind geben.

Ihr seid vom PayPal-Chaos betroffen? Das könnt ihr jetzt tun

Wer gerade mit den Problemen bei PayPal zu kämpfen hat, braucht aber eine schnellere Lösung. Aktuellen Berichten zufolge arbeitet PayPal daran, die Probleme in den Griff zu kriegen. Mehrere deutsche Banken und Sparkassen halten noch immer Zahlungen zurück, auch manche Händler nehmen derzeit keine Zahlungen via PayPal mehr an.

Bis die aufgelaufenen Zahlungen nachgeholt wurden, kann es noch eine Weile dauern, erklärt etwa der Zahlungsdienstleister Heleba, der im Auftrag der Sparkassen Zahlungen abwickelt (Quelle: heise). Wer dringende Käufe in der Warteschlange hat, die über PayPal nicht vom Bankkonto eingezogen werden können, kann sich in manchen Fällen mit einer selbst angestoßenen Überweisung aufs PayPal-Konto behelfen. Hier gibt es allerdings unterschiedliche Fälle, in denen auch das von der Bank nicht zugelassen wird.

Es herrscht letztlich noch immer Unsicherheit, wie genau PayPal und die betroffenen Banken mit den ausstehenden Zahlungen umgehen. Im Raum steht dabei auch die Frage, ob PayPal Kunden Bankengebühren abziehen wird, wie in manchen automatisierten Benachrichtigungen zu lesen war.

Verbraucherschutz macht sich für Klage gegen PayPal bereit

Das kritisiert auch Ramona Pop, Chefin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen: „Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher keine Schuld an einer gescheiterten Zahlung haben, dürfen ihnen keine Bearbeitungsgebühren auferlegt werden. Sollte PayPal unberechtigte Bearbeitungsgebühren verlangen, wird die Verbraucherzentrale den Klageweg prüfen“ (Quelle: Verbraucherzentrale Bundesverband).

Bis Kunden Klarheit haben, kann es also noch dauern. Ihr solltet, bis es so weit ist, euer Bank- und euer PayPal-Konto im Auge behalten. So könnt ihr feststellen, ob Zahlungen bei euch bereits abgewickelt wurden oder ob ihr noch länger auf glühenden Kohlen sitzen müsst.