Nach regnerischem Sommer: Rückruf für Transporter von Peugeot und Citroën wegen Korrosionsgefahr

Dass nicht nur Pkw von Rückrufen betroffen sind, beweist die Stellantis-Gruppe. Der aktuelle Mangel könnte sich auf die sichere Führung der Fahrzeuge auswirken.

Peugeot und Citroën: Schäden am Querlenker möglich

Dass die beiden französischen Marken unter dem Dach der Stellantis zwei Transporter in die Werkstätten bestellen, liegt mitunter an den regnerischen Tagen in diesem Sommer. Denn Korrosion kann zu einem schwerwiegenden Schaden führen.

Laut auto motor sport kann Rost an der Buchse des vorderen Querlenkers dazu führen, dass die Befestigungsschraube bricht. Das kann zur Folge haben, dass es zu Einschränkungen in der Lenkbarkeit des Fahrzeugs kommt.

Diese Modelle sind betroffen

Hierzulande werden 6.561 Peugeot-Transporter zurückgerufen, die Rückrufe bei Citroën belaufen sich bei den baugleichen Modellen auf 8.057 Einheiten. Zwecks Reparatur müssen Halter der folgenden Transporter mit ihren Fahrzeugen in die Werkstatt:

Peugeot Traveller

Peugeot Expert

Citroën Jumpy

Citroën Spacetourer

Offen ist noch, ob die baugleichen Fahrzeuge von Opel, Fiat und Toyota ebenfalls vom Rückruf betroffen sind.

Was Halter jetzt wissen müssen

Unter der Referenznummer „15411R“ informiert das KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) die betroffenen Peugeot-Halter. Der Hersteller selbst führt den Rückruf unter dem Code „MSN“. Für die Citroën-Modelle sind bislang keine weiteren Daten bekannt.

Die Schrauben und Buchsen auf beiden Seiten des Querlenkers vorne werden von den Mechanikern geprüft und bei Bedarf erneuert. Peugeot rechnet mit einem Werkstattaufenthalt von rund einer Stunde.

Stellantis musste schon mehrfach zurückrufen

Personen- oder Sachschäden soll es im aktuellen Fall bislang keine gegeben haben. Unter dem Dach der Stellantis mussten die versammelten Autobauer aber schon einige Male ihre Fahrzeuge in die Werkstätten holen.

Erst im Juni dieses Jahres sorgte ein ernstes Risiko bei acht Stellantis-Modellen für einen Rückruf, im Juli folgte mit 140.000 betroffenen Fahrzeugen gleich der nächste. Diesmal wegen möglicher Motorschäden.