Nach Samsung und Apple: Jetzt will Huawei mit besonderem Smartphone auch mitmischen

Nach Samsung und Apple will auch Huawei abspecken.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Huawei will offenbar eine neue Gerätekategorie ins Leben rufen – und zwar dort, wo Apple mit dem iPhone Air und Samsung mit dem Galaxy S25 Edge bereits für Gesprächsstoff sorgen. Gerüchte aus China deuten darauf hin, dass die kommende Mate-80-Reihe einen Ableger mit dem Namen „Mate 80 Air“ erhalten soll. Dabei setzt Huawei auf ein ultradünnes Format, das sich klar von den anderen Mate-80-Modellen unterscheidet.

Anzeige

Huawei Mate 80 Air in Entwicklung

Während das Huawei Mate 80 Pro+ mit technischen Superlativen wie einem 6.000-mAh-Akku, 24 GB Arbeitsspeicher und bis zu 2 Terabyte Speicherplatz protzen soll, legt das Mate 80 Air den Fokus auf Leichtigkeit und innovative Technik. Im Gespräch sind zwei zentrale Neuerungen: eine vollständige eSIM-Integration und eine neue Kühlung.

Die eSIM-Unterstützung bedeutet, dass Nutzerinnen und Nutzer keine physische SIM-Karte mehr einlegen können – genau wie beim iPhone Air. Das schafft mehr Platz im Inneren und erlaubt Huawei ein noch dünneres Gehäuse. Gleichzeitig könnte dieser Schritt aber auch Diskussionen auslösen, denn besonders in China sind die Menschen an klassische SIM-Karten gewöhnt und wünschen sich Flexibilität beim Wechseln.

Spannend soll auch das geplante Kühlsystem sein: Die Wärme soll gleichmäßig im Gerät verteilt werden. Das soll nicht nur Platz sparen, sondern auch für eine stabilere Leistung sorgen – gerade bei rechenintensiven Anwendungen. Ob diese Lösung alltagstauglich ist, muss sich aber erst zeigen (Quelle: CNMO).

Anzeige

Samsung und Apple haben Trend ausgelöst

Huawei ist mit dieser Idee nicht allein. Auch Marken wie Motorola, Oppo, Vivo, OnePlus und Xiaomi sollen bereits an ultradünnen Smartphones arbeiten. Brancheninsider erwarten, dass spätestens 2026 mehrere Hersteller solche Modelle auf den Markt bringen.

Doch bleibt eine entscheidende Frage offen: Wollen Verbraucher wirklich so schlanke Geräte, wenn sie dafür womöglich bei Akku-Kapazität oder Robustheit Kompromisse eingehen müssen? Eleganz allein reicht oft nicht, um sich im harten Smartphone-Markt zu behaupten. Es wird sich zeigen müssen, ob sich der Air-Trend durchsetzt.