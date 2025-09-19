Nachfolger des iPhone 17: Apples Revolution bleibt aus

Lohnt es sich wirklich, jetzt ein Jahr lang zu warten?

Viele überlegen aktuell, ob sie sich das iPhone 17 kaufen oder lieber noch ein Jahr auf das iPhone 18 warten sollen. Die neuesten Gerüchte zur nächsten iPhone-Generation zeigen: Wirklich revolutionäre Neuerungen wird es wohl eher nicht geben. Zwar soll das iPhone 18 eine etwas kleinere Dynamic Island bekommen, doch Face ID unter dem Display oder eine Frontkamera unter dem Bildschirm wird es voraussichtlich nicht geben. Wer also auf bahnbrechende Features hofft, sollte nicht unbedingt die Zeit abwarten.

Was wir bisher über das iPhone 18 wissen

Laut dem chinesischen Weibo-Account Instant Digital, der in der Vergangenheit schon mehrfach zutreffende Apple-Infos lieferte, wird die iPhone-18-Serie mit einer etwas kleineren Dynamic Island ausgestattet. Die Größe des Displays selbst bleibt offenbar unverändert (Quelle: Instant Digital via MacRumors).

Allerdings wird das lang erwartete Face ID unter dem Display auch beim iPhone 18 Pro noch nicht Einzug halten. Experten gehen davon aus, dass diese Technologie frühestens bei den iPhone-19-Modellen oder später verfügbar sein wird.

Ebenfalls erwähnt: Die iPhone-18-Modelle werden wohl auch keine Frontkamera unter dem Display bekommen. Stattdessen bleibt die Kamera sichtbar, wie man es von den aktuellen Geräten kennt. Für alle, die auf ein komplett „gläsernes“ Frontdesign gehofft haben, ist das ein klarer Hinweis: Wer auf radikale Neuerungen wartet, wird enttäuscht.

Wie verlässlich sind die Gerüchte?

Instant Digital hat rund 1,5 Millionen Follower auf Weibo und konnte in der Vergangenheit schon einige Apple-Produkte korrekt vorhersagen – darunter das iPhone 17 Pro mit Vapor-Chamber-Kühlsystem, die gelbe Oberfläche des iPhone 14 und das Titanium Milanese Loop für die Apple Watch Ultra 2. Allerdings stimmt nicht jedes Gerücht, und auch bei den iPhone-17-Prognosen gab es Fehlschläge.

Die Quintessenz: iPhone 17 oder 18?

Für Nutzerinnen und Nutzer, die auf echte Innovationen hoffen, lohnt sich das Warten auf das iPhone 18 vermutlich nicht. Die erwarteten Änderungen sind bisher noch überschaubar. Wer ein Upgrade plant, kann also beruhigt jetzt zum iPhone 17 greifen und die bewährten Features nutzen, statt ein weiteres Jahr zu warten.