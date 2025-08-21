Nachtfahrten leicht gemacht: Wie Fernlichtassistenten den Unterschied machen

Wenn ihr das Fernlicht nutzt, ist Umsicht gefragt. Mit einem Fernlichtassistenten könnt ihr euch auf die Straße konzentrieren, während die Technik euch unterstützt.

Fernlicht bei Nachtfahrten: Mit dem Assistenten gibt es keine Probleme

Immer wieder lassen sich ganze Straßenabschnitte ohne Beleuchtung auffinden. Dort hilft gerade nachts das Fernlicht nutzen. Doch wie auch der ADAC berichtet, wird das nicht so häufig genutzt, wie möglich wäre. Ein Fernlichtassistent unterstützt euch dabei.

Wie funktioniert ein Fernlichtassistent?

Ihr habt vielleicht ein neues Auto mit Fernlichtassistent, wisst jetzt aber noch nicht, wie euch der beim Fahren unterstützt. Zuerst müsst ihr unterscheiden, ob ihr einen statischen oder einen dynamischen Assistenten habt. Die statische Variante erkennt über Kameras entgegenkommende Fahrzeuge und blendet rechtzeitig an. Praktisch für euch, wenn ihr das regelmäßig vergesst und andere Verkehrsteilnehmer nicht behindern wollt.

Bei der neueren, dynamischen Assistenz ist euer Fernlicht bei Nacht generell eingeschaltet. Es wird auch von adaptivem Fernlicht gesprochen. Durch bessere Kameras und Sensoren sowie moderne LED-Systeme kann der Assistent partiell abblenden. Ihr habt weiterhin gute Sicht und der Gegenverkehr wird nicht geblendet. Ob die Fernlichtassistenz eingeschaltet ist, lässt sich an dem „A (Automatik)“ des Fernlichtsymbols beim Fahren erkennen.

Vor- und Nachteile eines Fernlichtassistenten

Ihr müsst das Fernlicht nicht mehr selbst steuern und könnt euch stärker auf das Fahren konzentrieren.

Potenzielle Gefahren, wie Tiere oder Objekte auf der Fahrbahn, lassen sich deutlich schneller erkennen.

Eure Übersicht beim Fahren steigt und damit euer Sicherheitsempfinden.

Fernlichtassistenten reagieren schneller und auch dann, wenn ihr zum Beispiel das Abblenden vergessen hättet.

Fernlichtassistenzsysteme arbeiten nicht immer perfekt. Objekte und Verkehrsteilnehmer können übersehen werden, schlechte Wetterbedingungen können die Sensoren beeinträchtigen.

Solche Assistenzen sollten nicht dazu führen, weniger aufmerksam und umsichtig zu fahren.

Manche Autofahrer geben ungern ihre Autorität und Eigenständigkeit beim Fahren ab.

