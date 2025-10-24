Nächste Woche für 14,99 Euro bei Lidl: So sichert ihr Auto oder Anhänger vor Diebstahl

Euch ist es wichtig, sowohl Pkw als auch Anhänger vor unbefugtem Zugriff zu bewahren? Dann hat der Discounter jetzt das passende Gadget für euch.

Damit ist euer Fahrzeug abgesichert

Falls ihr keine Garage oder Scheune habt, könnt ihr Auto oder Anhänger mit dem Lenkradschloss und dem Anhängerschloss von Lidl (via Lidl-Prospekt) sichern. Ab dem 27. Oktober bekommt ihr das 2er-Set in den Filialen des Discounters oder jetzt schon online (per Lidl-Onlineshop) für 14,99 Euro.

Lenkradschloss / Anhängerschloss Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 08:12 Uhr

Eine gleichwertige Alternative ist mit dem Lenkradschloss von SternSinn (bei Amazon anschauen) beim US-Versandriesen zu finden. Für 17,99 Euro könnt ihr mit dem Stahlkabelschloss ebenfalls euer Kraftfahrzeug Diebstählen schützen.

SternSinn Lenkradschloss Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2025 02:41 Uhr

Für wen lohnt sich ein Lenkradschloss?

Mieter: Falls ihr zur Miete lebt, habt ihr vermutlich keine eigene Garage, wo ihr Auto oder Anhänger nachts abstellt. Dann lohnt sich der Einsatz eines Lenkradschlosses auf jeden Fall.

Firmeninhaber: Habt ihr ein Unternehmen, das teure Nutzfahrzeuge im Fuhrpark hat, kann ein zusätzlicher Schutz nicht schaden. Selbst wenn eure Anhänger und Pkw auf privatem Gelände geparkt werden.

Fahrradfahrer: Da das Lenkradschloss in die Gurtsicherung gesteckt wird, sind hier spezielle Fahrradschlösser die passende Wahl. Denn die sind zudem mit wesentlich längeren Stahlseilen ausgestattet und flexibler einsetzbar.

Das ist das Lenkradschloss von Lidl

Gefertigt aus geflochtenem Stahlkabel, haben es Diebe hier schwer, das Schloss zu zersägen oder zu schneiden. Mit den Maßen 71,1 x B 4,6 x H 5,6 cm wird das Schloss ums Lenkrad geschwungen und dann in den Sicherheitsgurt-Sockel eingesteckt.

Das Anhängerschloss hingegen besteht aus verzinktem Stahl und wird einfach als Bügelschloss auf der Kupplung des Anhängers platziert. 19 x 15 x 11,5 Zentimeter sorgen dafür, dass Unbefugte euren Anhänger nicht abkuppeln können.

Das sind die Alternativen zum Lidl-Lenkradschloss

Das Lenkradschloss von SternSinn kostet bei Amazon nur unwesentlich mehr. Statt roter Nylonhülle ist das Stahlseil hier mit einer gelben überzogen, was vermutlich noch eine größere Signalwirkung hat. Auch dieses Schloss wird ums Lenkrad geschwungen und kommt mit drei Schlüsseln – ideal, wenn mehrere Fahrer das Auto nutzen.

Für Anhänger ist das KRASER KR815 (bei Amazon anschauen) eine Alternative zum Lidl-Produkt. In U-Form und mit 11 Verschlusspositionen wirkt das Anhängerschloss noch massiver und ist robust gegen Brechstangen und Hammereinwirkungen. Zudem ist der Schließzylinder durch eine Kappe vor Rost geschützt.

KRASER KR815 Anhängerschloss Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 23:17 Uhr

Eine weitere Alternative fürs Auto ist Lenkradsperre für PKW für 37,90 Euro im Kaufland-Onlineshop. Kompatibel mit Lenkrädern von 19 bis 31,5 Zentimetern, ist das Schloss für PKW, SUV und Transporter geeignet. Es ist schnell angebracht und mit seiner kompakten Bauweise auch schnell im Kofferraum oder Handschuhfach verstaut.

Die Lenkradsperre für Pkw bei Kaufland bestellen

Das sagen die Kunden zu den Alternativen

Für Amazon-User Christian ist das SternSinn-Schloss eine große Hilfe: "Mit ihrer universellen Passform und der verstellbaren Länge lässt sie sich einfach am Lenkrad anbringen und bietet hohen Schutz vor Diebstahl. Das robuste Material sorgt für zusätzliche Sicherheit, und mit drei Schlüsseln ist es praktisch, wenn man einen Ersatz benötigt."

Amazon-Kunde "Locutus" hingegen hält das Anhängerschloss von KRASER für eine "gute Sicherung": "Die Sicherung lässt sich einfach und unkompliziert anbringen. Das Aufbrechen ist nur mit Aufwand (Trennschleifer oder sehr großem Bolzenschneider) möglich."

Ein Kaufland-Kunde lobt das Lenkradschloss für Pkw, das dort im Onlineshop erhältlich ist: "Von der Sache her ein gutes Teil. Das komplette Lenkradschloss ist gummiert, sodass es nicht’s abkratzt oder kaputt macht. Super einfach zu bedienen."

