Nano Banana: Was ist das und wie kann man es kostenlos nutzen?

„Nano Banana“ ist die neue Version von Googles KI-Tool für Bildbearbeitung und -erstellung. Offiziell handelt es sich um „Gemini 2.5 Flash Image“.

Hier direkt ausprobieren

So funktioniert Nano Banana

Nano Banana muss nicht extra installiert werden. Die Bildbearbeitung ist Teil von Google Gemini und ebenfalls im Google AI Studio verfügbar. Man kann also direkt innerhalb von Googles KI-Optionen darauf zugreifen. Das geht auch kostenlos.

Für Entwickler und professionelle Anwender stehen Schnittstellen über die Gemini API oder Vertex AI bereit, die mehr Kontrolle und Integrationsmöglichkeiten bieten, aber auch komplexer sind.

„Nano Banana“ funktioniert, wie man es von KI-Bild-Tools gewohnt ist: Man gibt einen Text mit bestimmten Begriffen ein, damit die Künstliche Intelligenz daraus ein passendes Bild erstellt. Alternativ lädt man eine Foto-Datei hoch und gibt der KI vor, wie die Vorlage bearbeitet werden soll. Man kann damit beispielsweise den Hintergrund austauschen, die Lichtstimmung anpassen oder Kleidungsstücke umfärben, ohne dass sich das Gesicht oder andere zentrale Merkmale verändern. In Gemini nutzt ihr also einfach das Texteingabefeld, um Vorgaben für euer Bild zu machen. Mehr dazu, wie man in Gemini Bilder erstellen kann.

Vorteile der neuen Gemini-Bild-KI

Der ungewöhnliche Name entstand zunächst anonym auf der Plattform LMArena, wo Modelle im direkten Vergleich getestet werden und wurde später von Google bestätigt. Während der Name eher verspielt wirkt, steckt dahinter ein leistungsstarkes Werkzeug, das vor allem durch seine Fähigkeit auffällt, bei Bildbearbeitungen konsistente Gesichter, Figuren und Details beizubehalten. Damit löst Nano Banana ein Problem, das ältere Bildgeneratoren oft hatten: Schon kleine Änderungen führten zu verzerrten Gesichtern oder unpassenden Details.

Was kostet das?

Die Nutzung in der Gratisversion ist eingeschränkt. Produktives Arbeiten erfordert also ein kostenpflichtiges Abo oder den API-Zugang.

Bei den Kosten zeigt sich ein gestaffeltes Modell. Über Google AI Studio ist eine eingeschränkte Nutzung kostenlos möglich, allerdings mit klaren Limits. Für regelmäßigen oder professionellen Einsatz wird das Google AI Pro-Abo angeboten, das 21,99 Euro pro Monat kostet und tägliche Kontingente für Bildbearbeitungen umfasst. Damit ist der Einstieg für Neugierige kostenlos möglich, wer jedoch größere Projekte oder regelmäßige Arbeit mit dem Modell plant, muss mit laufenden Kosten rechnen.