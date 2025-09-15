Nebeneinander Fahrradfahren: Dürfen die das?

Manch ein Autofahrer ärgert sich, wenn er mehrere Fahrradfahrer vor sich hat, die nebeneinander fahren. Da stellt sich die Frage: Ist das erlaubt?

Ist es Fahrradfahrern erlaubt, nebeneinander zu fahren?

Auch für Radfahrer gilt das Rechtsfahrgebot. Sie dürfen also nicht mitten auf der Fahrbahn radeln, sondern müssen sich möglichst weit rechts halten. Dennoch dürfen Fahrradfahrer nebeneinander fahren, wenn sie dadurch den Verkehrsfluss nicht stören oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Das Nebeneinanderfahren ist seit der letzten Novelle der Straßenverkehrsordnung erlaubt. Geregelt ist dies in § 2 Abs. 4 der Straßenverkehrsordnung (StVO): „Mit Fahrrädern darf nebeneinander gefahren werden, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird; anderenfalls muss einzeln hintereinander gefahren werden.“

Wenn Radfahrer jedoch nebeneinander fahren und dadurch den Verkehr behindern oder einen Unfall verursachen, kann ein Bußgeld fällig werden. Das beträgt 20 bis 30 Euro.

Wann wird der Verkehr behindert?

Die Breite der Straße spielt hier eine wichtige Rolle. Es muss möglich sein, dass schnellere Fahrzeuge die beiden Fahrräder überholen können. Beim Überholen muss innerorts 1,50 m Platz zum Fahrrad bleiben, außerorts sind es zwei Meter. Bleibt also genug Platz, um einen einzelnen Radfahrer zu überholen, ist es aber zu wenig für zwei Radfahrer, dann behindern die beiden Radler den Verkehr.

Was gilt bei einer Fahrradstraße?

Ist eine Straße als Fahrradstraße ausgewiesen, dürfen Fahrradfahrer immer nebeneinander fahren. Das ist selbst dann erlaubt, wenn wenig Platz zum Überholen bleibt. Da auf einer Fahrradstraße aber die Fahrradfahrer den Vorrang haben, müssen sich Autofahrer gedulden.

Fahrradfahren in großen Gruppen

Der ADFC weist darauf hin, dass Radfahrer in einem sogenannten geschlossenen Verband in Zweierreihe nebeneinander fahren dürfen. Von einem solchen Verband spricht man ab 16 Radfahrern. Sie werden als ein einziges Fahrzeug betrachtet. Autofahrer müssen entsprechend Rücksicht auf dieses große „Fahrzeug“ nehmen und dahinter bleiben.