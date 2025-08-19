Nervige WhatsApp-Anrufe ausschalten – das sind eure Optionen

Anrufe oder Gruppenanrufe über WhatsApp können mit der Zeit nervig sein. Aber kann man die lästigen Anrufe deaktivieren?

WhatsApp: Anrufe von Unbekannten deaktivieren

Es gibt keine direkte Option, um Sprach- oder Videoanrufe komplett abzuschalten. Einzel- wie auch Gruppenanrufe sind fester Bestandteil der App und können nicht per Schalter in den Einstellungen deaktiviert werden. Dennoch gibt es ein paar Wege, mit denen man Anrufe umgehen oder zumindest stark einschränken kann. So könnt ihr verhindern, dass euch Nummern, die ihr nicht als Kontakt gespeichert habt, anrufen:

Android

Tippt in WhatsApp oben rechts auf die drei Punkte ⁝ und wählt „Einstellungen“ aus. Tippt auf „Datenschutz“ > „Anrufe“. Stellt den Schalter bei „Anrufe von Unbekannt stummschalten“ auf „Ein“.

So deaktiviert ihr Anrufe von Unbekannten in WhatsApp (© Screenshot GIGA)

iOS

Tippt auf „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Anrufe“. Deaktiviert „Anrufe von Unbekannt stummschalten“.

WhatsApp: Anrufe von Kontakten deaktivieren – wie geht das?

Ihr könnt in WhatsApp Anrufe von euren Kontakten nicht deaktivieren, da es keine Einstellung hierfür gibt. Aber ihr könnt Folgendes tun, damit sie weniger nerven:

Lehnt zunächst eingehende Anrufe über das rote Hörer-Symbol ab. Schreibt dem anrufenden Kontakt, dass ihr keine Anrufe mehr wünscht. Falls das nicht hilft, blockiert diesen Kontakt. Allerdings erhaltet ihr dann auch keine schriftlichen Benachrichtigungen mehr von diesem Nutzer.

Falls ihr den Kontakt nicht blockieren wollt, könnt ihr die Anrufe stummschalten. Das funktioniert allerdings nur in Android. In iOS gibt es diese Funktion nicht:

Öffnet in WhatsApp den Chat mit dem Kontakt, dessen Anrufe ihr stummschalten wollt. Tippt oben auf den Namen des Kontakts und dann auf „Benachrichtigungen“. Tippt unten unter „Anruf“ auf „Klingelton“. Wählt „Ohne“ aus und bestätigt mit „OK“. Bei „Klingelton“ sollte nun „Lautlos“ stehen und Anrufe von diesem Kontakt sind jetzt für euch nicht mehr hörbar. Falls ihr das später wieder rückgängig machen möchtet, geht ihr genauso vor, aber wählt dann wieder irgendeinen Klingelton aus.

So schaltet ihr Anrufe eines bestimmten Kontakts stumm. (© Screenshot GIGA)

WhatsApp: Gruppenanrufe deaktivieren – wie geht das?

Auch Gruppenanrufe lassen sich in WhatsApp nicht ausschalten. Schreibt der Gruppe am besten, dass ihr keine weiteren Anrufe wünscht. Ansonsten könnt ihr die Gruppe verlassen. Ist das keine Option für euch, könnt ihr die Gruppenanrufe stummschalten. Auch diese Funktion gibt es zwar in Android, aber nicht in iOS.

Öffnet in WhatsApp die Gruppe, deren Anrufe ihr stummschalten möchtet. Tippt oben auf den Gruppennamen und wählt „Benachrichtigungen“ aus. Unten bei „Anrufe“ stellt ihr den Schalter bei „Benachrichtigungen stummschalten“ auf „Ein“.

So schaltet ihr Gruppenanrufe in WhatsApp stumm. (© Screenshot GIGA)

Falls ihr hingegen bereits in einem Gruppenanruf seid und bei anderen Gruppenteilnehmern laute Hintergrundgeräusche zu hören sind, könnt ihr einzelne Teilnehmer stummschalten. Das geht wie folgt:

Falls ihr Gruppenanrufe mit Fremden verhindern wollt, stellt ein, dass ihr gar nicht erst zu solchen unbekannten Gruppen hinzugefügt werden wollt. Dazu steuert ihr in den WhatsApp-Einstellungen den Bereich „Datenschutz“ an. Im Punkt „Gruppen“ wählt ihr aus, dass ihr nur von bestimmten Nutzern zu Gruppen hinzugefügt werden wollt.