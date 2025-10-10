Netto haut Profi-Werkstattwagen von Scheppach zum Spottpreis raus

Ihr möchtet eure Werkstatt sinnvoll erweitern und dabei auf das Budget achten? Der aktuelle Werkstattwagen von Scheppach passt genau zu diesem Vorhaben. Mit seiner durchdachten Ausstattung unterstützt er euch bei euren Projekten und sorgt dafür, dass ihr euer Werkzeug gut sortiert und jederzeit griffbereit habt. Hier die Details.

Stellt euch einen Werkstattwagen wie euer mobiles Kommandozentrum für Werkzeug vor. Dank der Rollen könnt ihr ihn problemlos dorthin schieben, wo ihr gerade arbeitet. Aktuell bietet Netto ein unschlagbares Angebot für das Modell: Statt 699 Euro UVP kostet der Werkstattwagen inklusive aller Werkzeuge nur noch 319,95 Euro inklusive Versand (Angebot bei Netto ansehen). Nutzt dazu den Gutscheincode N-SUPERDAYS-15 im Warenkorb.

Das Angebot gilt jedoch nur für wenige Tage. Bei anderen Händlern fallen mindestens 399 Euro für das Modell an, somit bekommt ihr hier einen besonders guten Deal.

Darum lohnt sich der Werkstattwagen bei Netto

Umfangreiche Ausstattung und gute Qualität der Werkzeuge

Besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Hohes Gewicht und damit nur für befahrbare Orte geeignet

Der Wagen kommt mit sieben komplett ausziehbaren Schubladen daher – ideal, um nicht nur euer Werkzeug zu verstauen, sondern es auch gleich griffbereit zu haben. Jede Schublade lässt sich vollständig herausziehen und sicher verriegeln, damit alles ordentlich und geschützt bleibt.

Mit einer Tragkraft von bis zu 450 Kilogramm könnt ihr hier ohne Probleme auch zusätzliches Werkzeug oder Zubehör unterbringen. Die leichtgängigen Rollen machen den Werkstattwagen extrem flexibel, sodass ihr ihn einfach dorthin schieben könnt, wo ihr gerade arbeitet. Wenn er einmal steht, sorgt die Sperrfunktion für stabilen Halt. Dank des zentralen Schlosses bleibt euer Werkzeug außerdem zuverlässig gesichert, wenn ihr es nicht braucht.

Mit seinen 66 Kilogramm bringt der Werkstattwagen ordentlich Gewicht auf die Waage – und genau das sorgt zusammen mit der stabilen Metallkonstruktion für hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer. Oben bietet euch eine großzügige Arbeitsplatte zusätzlichen Platz, um Materialien abzulegen oder direkt kleinere Arbeiten zu erledigen. Wenn’s mal schnell gehen muss, könnt ihr sie sogar als improvisierte Werkbank nutzen.

Das beiliegende Werkzeugset des Scheppach TW1000 ist ein echtes Paradies für Heimwerker: Darin findet ihr unter anderem einen Metallhammer, zwölf Kombischlüssel, sechzehn Schraubendreher, vier Sicherungszangen, einen Seitenschneider und eine Spitzzange. Zudem bekommt ihr zwei umschaltbare Ratschen mit passenden Stecknüssen, Kreuzgelenkadapter, Verlängerungen, einen Satz Inbusschlüssel sowie jede Menge Kabelschuhe und Crimpzangen. Alles ist übersichtlich verstaut, hat seinen festen Platz und ist sofort einsatzbereit – genau so, wie ihr es in der Werkstatt braucht.

Fazit: Werkstattwagen mit Top-Bewertung jetzt zum Tiefstpreis

Auf Amazon kommt der Werkstattwagen richtig gut an – dort bekommt er starke 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 50 Bewertungen. Für alle von euch, die gerne selbst Hand anlegen, ist das also eine komplette Ausstattung mit top Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das Beste: Gerade könnt ihr bei Netto richtig sparen und euch den Wagen zu einem echten Schnäppchentarif schnappen.

