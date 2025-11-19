Netto ist nicht gleich Netto: Diesen Unterschied solltet ihr kennen

Wer Angebote bei „Netto“ sucht, sollte in bestimmten Gebieten von Deutschland aufpassen. Es gibt zwei Supermarktketten mit dem gleichen Namen. Worin unterscheiden sich der Netto „mit Hund“ und „Netto Marken-Discount“?

Netto „mit“ und „ohne Hund“: Die Unterschiede

Obwohl sie denselben Namen tragen, haben die beiden Netto-Ketten nichts miteinander zu tun und stammen von völlig unterschiedlichen Unternehmen. Der Netto ohne Hund, also „Netto Marken-Discount“, gehört zur Edeka-Gruppe und ist einer der großen deutschen Discounter mit tausenden Filialen bundesweit. Das sind die Supermärkte mit dem rotgelben Logo. Der Fokus liegt auf günstigen Preisen, vielen Eigenmarken und einem typischen Discount-Sortiment, das man in einer Reihe mit Aldi oder Lidl sehen kann.

Der andere Netto wird oft auch „Netto mit dem Hund“ genannt, da auf dem Logo ein schwarzer Hund auf gelbem Hintergrund zu sehen ist. Bei dem Hund handelt es sich um einen Terrier, den sogenannten „Scottie“. Bei Mydealz und anderen Plattformen wird diese Marke also öfter auch als „Scottie Netto“ bezeichnet. Diese Kette stammt aus Dänemark und gehört zur Salling Group. Sie ist in Deutschland deutlich kleiner vertreten und findet sich vor allem im Norden und Osten des Landes. Im Vergleich zum deutschen Netto ist das Sortiment häufig etwas vielfältiger, mit mehr internationalen und teils höherwertigen Produkten, daher ist diese Variante nicht immer die günstigste, sondern etwas weniger stark auf reinen Preiswettbewerb ausgerichtet.

Das eine Netto gehört zur Salling Group (dänisches Unternehmen). Das ist das Netto mit dem Hund im Logo

(dänisches Unternehmen). Das ist das Netto Das andere ist Netto Marken-Discount , gehört zur Edeka-Gruppe.

, gehört zur Beide Firmen heißen „Netto“, aber sie sind rechtlich und operativ unabhängig.

Warum gibt es 2 Netto-Ketten in Deutschland?

Dass beide Märkte denselben Namen tragen dürfen, liegt daran, dass sie rechtlich komplett getrennte Marken sind und sich historisch unabhängig voneinander entwickelt haben. Der Name „Netto“ ist also kein exklusives Markenzeichen einer einzelnen Firma, sondern wird von beiden Handelsketten eigenständig genutzt. So entstand die kuriose Situation, dass man in Deutschland „Netto“ sagen kann und je nach Region oder Logo kann damit ein völlig anderer Laden gemeint sein.