Netto verkauft aktuell einen großen E-Scooter günstiger, der ein E-Bike ersetzen kann

Wenn ihr euch einen E-Scooter kaufen, aber kein klappriges Teil mit kleinen Reifen haben wollt, das total instabil wirkt, dann solltet ihr jetzt bei Netto reinschauen. Im Onlineshop erhaltet ihr nämlich den Viron XI-1200-S günstiger, der eine Mischung aus E-Scooter, Skateboard und E-Bike ist. Dadurch kann er seine Stärken im Alltag voll ausspielen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Netto verkauft besonderen E-Scooter für 662 Euro

Netto verkauft verschiedenste E-Scooter. Oft gleichen sich das Design und die Ausstattung. Beim Viron XI-1200-S ist das anders. Der E-Scooter besitzt riesige Räder, eine anständige Bremsanlage vom Fahrrad, Luftreifen, die gut federn, und zusätzlich eine Federgabel an der Front. Dazu einen Akku, den ihr entnehmen könnt, und ein schön breites Trittbrett, wie von einem Skateboard. Aktuell kostet dieses Modell nur 662,00 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten, sodass ihr bei 667,95 Euro landet (bei Netto anschauen).

VIRON XI-1200-S E-Scooter mit Straßenzulassung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 14:36 Uhr

Der Viron XI-1200-S ist eine Mischung aus E-Scooter und E-Bike. (© Viron)

Der Viron-E-Scooter vereint dabei zwei Welten. Ihr bekommt einen sehr großen und stabilen E-Scooter mit einer Reichweite von bis zu 50 Kilometern, der wirklich bequem zu fahren ist, weil die Federung und Reifen viel ausgleichen. Mit den 20 Zoll (vorn) und 16 Zoll (hinten) großen Reifen seid ihr wie auf einem Mini-E-Bike unterwegs, müsst aber nicht treten.

Anzeige

Der breite Lenker sorgt für eine gute Stabilität und ihr könnt den Akku bei Bedarf abnehmen und zu Hause laden, wenn ihr keinen Anschluss direkt dort habt, wo ihr den E-Scooter abstellt. Eine kleine Tasche für die Lenkstange, die sich abklappen lässt, ist auch enthalten. Der E-Scooter fährt maximal 20 km/h und besitzt eine Zulassung in Deutschland, sodass ihr ihn ohne Probleme anmelden könnt.

Wenn ich mir irgendwann einen E-Scooter kaufen würde, dann so einen, damit ich auch mal über Schotter fahren kann. Dafür leidet die Mobilität etwas. Der E-Scooter von Viron ist ziemlich groß und schwer. 90 Prozent der Käuferinnen und Käufer sind mit dem E-Scooter zufrieden. Das findet man selten bei so einem Gefährt.

VIRON XI-1200-S E-Scooter mit Straßenzulassung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 14:36 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.