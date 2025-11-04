Netto zieht im Preiskampf mit Aldi den Kürzeren – jetzt wird es teurer

Netto muss das Handtuch werfen – zum Nachteil der Kunden.

Netto hat überraschend seine Preispolitik geändert und die Preise angehoben. Bei mindestens 100 Artikeln liegen diese nun über denen des Erzrivalen Aldi, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Zu den betroffenen Produkten gehören beispielsweise Doppelkekse mit Schokolade oder auch Bio-Milch.

Netto trennt sich von der „Günstiger als Aldi Garantie“

Mit diesem Schritt bricht das Unternehmen mit der jahrelangen Strategie, die Preise von Aldi bei ausgewählten Produkten konsequent zu unterbieten. In der Vergangenheit versuchte der Discounter sogar mit einer „Günstiger als Aldi Garantie“, sein Preisimage zu schärfen.

Diese aggressive Werbeaktion zog allerdings rechtliche Probleme mit Verbraucherschützern nach sich und musste wieder eingestellt werden. Eine offizielle Erklärung für den aktuellen Kurswechsel gibt es von Netto bisher nicht.

Warum Netto wahrscheinlich die Preise anzieht

Branchenbeobachter sehen in der neuen Preisstrategie eine Reaktion auf die wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen der Discounter zu kämpfen hat. Vor allem in seinem Kernmarkt – Berlin und Ostdeutschland – ist die Konkurrenz durch ein gestärktes Aldi Nord besonders groß. Es wird sich zeigen, wie die Kundschaft auf die höheren Preise reagiert.

Es scheint für Netto zunehmend schwieriger zu werden, in diesem Umfeld ausreichenden Umsatz zu erwirtschaften. Die Preisanpassung könnte also ein notwendiger Schritt sein, um die eigene Profitabilität zu sichern. Schließlich sind auch für Unternehmen in den letzten Jahren die Kosten für Energie, Logistik und im Einkauf gestiegen.

Für euch als Kunden ist es wichtig zu wissen, dass es sich hier um den Netto mit dem schwarzen Scottie-Hund im Logo handelt. Dieser ist nicht zu verwechseln mit dem Netto Marken-Discount, der zur Edeka-Gruppe gehört und ein deutlich größeres Filialnetz in Deutschland betreibt.