Netzbetreiber zieht Stecker: Hier sind keine neuen Solaranlagen mehr erlaubt

Während Deutschland von der Solarrevolution träumt, erlebt eine Region in Baden-Württemberg bereits deren Schattenseiten.

Der Netzbetreiber FairNetz aus der Region Reutlingen hat einen beispiellosen Schritt verkündet: Neue Photovoltaikanlagen dürfen keinen Strom mehr ins öffentliche Netz einspeisen. Das Unternehmen, das 214.000 Menschen mit Strom versorgt, kann die steigende Anzahl von Solaranlagen nicht mehr verkraften. Betroffen sind neben Reutlingen auch die Gemeinden Bad Urach und Wolfschlugen. Ein Schock für die Region.

Neue Solaranlagen nur mit Nulleinspeisung

Für Hausbesitzer bedeutet dies eine drastische Einschränkung: Neue Solaranlagen dürfen nur noch als sogenannte „Nulleinspeiser“ installiert werden. Der erzeugte Strom muss vollständig selbst verbraucht oder gespeichert werden. Bereits 300 PV-Betreiber wurden darüber informiert, dass sie ihre Anlagen ohne Einspeisung – und damit ohne lukrative Förderung – betreiben müssen. Das hat teure Konsequenzen.

Die fehlende Einspeisevergütung von derzeit 7,86 Cent pro Kilowattstunde trifft Anlagenbesitzer hart. Je nach Modell entgehen ihnen dadurch mehrere hundert Euro jährlich – Geld, das für die Refinanzierung der teuren Solaranlage fest eingeplant war.

Der Netzbetreiber sucht unterdessen händeringend nach Lösungen. Besonders dringend werden Flächen für neue Ortsnetzstationen benötigt. FairNetz bittet Bürger und Unternehmen um Unterstützung: Wer 16 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stellen kann, soll sich direkt beim Unternehmen melden. Bis zur Entlastung des Netzes können Interessenten über eine spezielle Webseite prüfen (bei FairNetz anschauen), ob ihre Adresse von dem Einspeisestopp betroffen ist.

Netzausbau wäre die Lösung

Sollte das Netz ausgebaut werden können, dann könnten die Anlagen laut FairNetz nachträglich ans Netz gebracht werden. Das Problem dabei ist, dass aktuell nicht bekannt ist, wann das passiert und ob es bis dahin auch noch eine Einspeisevergütung gibt (Quelle: t-online).

Wenn sich gerade eine Solaranlage im Bau befindet und fest mit der Einspeisevergütung zur Refinanzierung gerechnet wurde, ist das ein riesiger Rückschlag für die Menschen, die in der Region wohnen.

Das ist erst der Anfang Was für eine Bankrotterklärung für die deutsche Energiewende! Dass ausgerechnet im wirtschaftsstarken Baden-Württemberg die Netze dieser Herausforderung nicht gewachsen sind, ist ein echtes Armutszeugnis. Während andere Länder ihre Netze fit für die Zukunft machen, stolpert Deutschland über selbst aufgestellte Hürden – und lässt die Bürger die Zeche zahlen. Ich gehe davon aus, dass weitere Regionen folgen, denn wirklich ausgebaut wird nicht, während immer mehr Solaranlagen hinzukommen. Peter Hryciuk

