Netzentgelt-Pläne: Was Solaranlagen-Besitzer jetzt wissen und beachten müssen

Wer eigenen Solarstrom ins Netz einspeist, zahlt darauf aktuell kein Netzentgelt. Das soll sich jetzt ändern. Wir geben euch einen Überblick, ab wann ihr damit rechnen könnt, wie es sich auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt und was ihr dagegen unternehmen könnt.

Wer zahlt bisher das Netzentgelt?

Damit Strom vom Kraftwerk zum Verbraucher gelangt, benötigt es Stromnetze. Um sie kümmern sich mehrere Netzbetreiber in Deutschland, die für die Nutzung eine Gebühr verlangen: das Netzengelt. Mit dem Geld sollen die Kosten für den Betrieb, Wartung und Ausbau des Netzes gedeckt werden. Aktuell bekommen sie etwa 11 Cent pro Kilowattstunde (Quelle: Strom-Report).

Das Netzentgelt zahlen aktuell die Verbraucher am Ende des Stromanschlusses. Also nur diejenigen, die Strom beziehen. Stromproduzenten und Kraftwerkbetreiber müssen hingegen kein Netzentgelt für die Einspeisung zahlen, was auch Sinn macht. Schließlich würden sie die Kosten nur auf die Stromabnehmer umlegen. Der Verbraucher würde dann zweimal Netzentgelt zahlen – einmal für die Einspeisung und einmal für die Entnahme.

Das Gleiche gilt auch für private Betreiber von Solaranlagen. Speisen sie Solarstrom ein, zahlen sie kein Netzentgelt. Entnehmen sie dem Netz Strom (beispielsweise im Winter), wird die Gebühr fällig.

Die Netzentgelte steigen seit Jahren. 2024 wurde der höchste Punkt erreicht. (© Strom-Report)

Warum will die Bundesnetzagentur das ändern?

Am 12. Mai 2025 veröffentlichte die Bundesnetzagentur ein 57-seitiges Diskussionspapier zur „Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom“ (kurz AgNes). Darin argumentiert die Behörde, dass die aktuelle Netzentgelt-Situation ungerecht sei und sieht das Problem bei Solaranlagen. Sie würden nämlich zu Spitzenzeiten viel Strom einspeisen und damit das Netz belasten.

Daher fordert sie, dass sich die PV-Besitzer an der Finanzierung des Stromnetzes beteiligen müssten (Quelle: Bundesnetzagentur). Die Änderungen würden dann nach Ablauf der aktuellen Regeln ab dem 1. Januar 2029 in Kraft treten.

Unterstützt wird die Bundesnetzagentur von der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche. Die Ministerin will aber nicht nur das Netzentgelt neu ausrichten, sondern zusätzlich noch die Förderung von Solaranlagen streichen. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen erklärte sie, dass sich PV-Anlagen bereits aufgrund der gesunkenen Preise rechnen würden. Sie bedürfen keiner Förderung mehr. Zur Erinnerung:

Aktuell gibt es eine feste Einspeisevergütung pro kWh.

Seit 2023 gilt 0 % Mehrwertsteuer für neue Solaranlagen.

Eine Abschaffung der Einspeisevergütung und die Einführung eines Netzentgelts würde somit die Einspeisung für PV-Betreiber unrentabler machen. Im schlimmsten Fall würde der Anteil der erneuerbaren Energien im Strommix zurückgehen, da die PV-Besitzer dann keinen Strom mehr einspeisen, um Kosten zu vermeiden.

Im ersten Halbjahr 2025 wurde so viel Solarstrom wie noch nie eingespeist. 40,0 TWh flossen ins Netz, was ein Zuwachs von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist (Quelle: Fraunhofer ISE). Ein Netzentgelt für Solaranlagen könnte Einfluss auf den weiteren Ausbau haben. Die Grafik zeigt den Strommix im ersten Halbjahr 2025. Trotz leichtem Rückgang (-6%) ist die Windkraft der größte Stromproduzent, gefolgt von Solar. (© Fraunhofer ISE/energy-charts.info)

Was soll sich am Netzentgelt für Solaranlagen ändern?

In dem Diskussionspapier hat die Bundesnetzagentur mehrere Optionen skizziert, wie sich Solaranlagen-Besitzer an der Finanzierung der Stromnetze beteiligen könnten. Bisher sind es nur Vorschläge, die diskutiert werden. Was ihr letztendlich für eingespeisten Strom zahlen müsstet, ist noch offen. Das sind die wichtigsten Ideen:

Einspeiseabhängige Entgelte: Speist ihr Strom ins Netz ein, zahlt ihr für jede Kilowattstunde einen festen Betrag. Grundnetzentgelt: Sowohl Verbraucher als auch Einspeiser zahlen einen festen Grundpreis. Der Vorteil wäre eine einfache Abrechnung. Da alle voraussichtlich den gleichen Betrag zahlen müssten, könnte es kleine Haushalte und Betreiber von Balkonkraftwerken aber überproportional belasten. Kapazitätspreis: Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Leistung des Netzanschlusses. Wer eine große Anschlusskapazität für seine Solaranlage, Wärmepumpe oder sein E-Auto vorhält, würde mehr zahlen. Dynamische Netzentgelte: Wie bei dynamischen Stromtarifen regelt Angebot und Nachfrage die Höhe des Netzentgelts. Wäre das Netz stark belastet, steigt das Netzentgelt. Fehlt es an Strom, dann wäre die Gebühr niedriger. Dies würde Anreize schaffen, den Stromverbrauch und die Einspeisung in günstige Zeiten zu verlagern. Allerdings benötigt ein Haushalt dafür einen Smart Meter, von denen in Deutschland Anfang 2025 erst 2,7 Prozent verbaut waren (Quelle: Bundesnetzagentur).

Gelegentlich wird das Ganze als „Sonnensteuer“ bezeichnet. Das ist allerdings irreführend: In Spanien gab es 2015 tatsächlich eine Abgabe auf selbst verbrauchten Solarstrom, die 2018 wieder abgeschafft wurde. In Deutschland ist nicht der Eigenverbrauch, sondern nur die Netzeinspeisung im Gespräch.

Wie sich die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen verändern würde

Aktuell lässt sich schwer prognostizieren, wie groß der wirtschaftliche Schaden für PV-Besitzer wäre. Es gibt noch zu viele Variablen. Allen voran ist die Höhe des Netzentgelts unklar. Es gibt aber ein paar Szenarien, die wir skizzieren können.

Wenn ihr eine PV-Anlage besitzt , bekommt ihr bereits eine Einspeisevergütung. Da die Bundeswirtschaftsministerin einen Bestandsschutz angekündigt hat, würdet ihr sie also weiterhin beziehen. Bei Anlagen bis 10 kWp wären das aktuell noch 7,86 Cent/kWh (Quelle: Bundesnetzagentur). Ein Netzentgelt von beispielsweise 3 Cent/kWh würde eure Rendite schmälern, aber ihr würdet immer noch ein Plus machen. Das hängt aber von der letztendlichen Höhe des Entgelts ab. Verbraucher zahlen immerhin 11 Cent/kWh. Würde das Entgelt für Einspeiser in der gleichen Höhe ausfallen, würdet ihr mit jeder eingespeisten Kilowattstunde einen Verlust machen.

, bekommt ihr bereits eine Einspeisevergütung. Da die Bundeswirtschaftsministerin einen Bestandsschutz angekündigt hat, würdet ihr sie also weiterhin beziehen. Bei Anlagen bis 10 kWp wären das aktuell noch 7,86 Cent/kWh (Quelle: Bundesnetzagentur). Ein Netzentgelt von beispielsweise 3 Cent/kWh würde eure Rendite schmälern, aber ihr würdet immer noch ein Plus machen. Das hängt aber von der letztendlichen Höhe des Entgelts ab. Verbraucher zahlen immerhin 11 Cent/kWh. Würde das Entgelt für Einspeiser in der gleichen Höhe ausfallen, würdet ihr mit jeder eingespeisten Kilowattstunde einen Verlust machen. Wenn die Einspeisevergütung abgeschafft wird und ihr dann eine Solaranlage baut , macht ihr mit jeder eingespeisten Kilowattstunde ein Minus. Wirtschaftlich sinnvoll wäre dann nur die Nulleinspeisung und ein hoher Eigenverbrauch. Die Bundeswirtschaftsministerin möchte zwar, die Direktvermarktung fördern. Allerdings benötigt ihr dazu ein Smart Meter und der Ausbau kommt nur schleppend voran. Es ist also fraglich, wann ihr euren Strom auf dem Markt verkaufen könnt.

, macht ihr mit jeder eingespeisten Kilowattstunde ein Minus. Wirtschaftlich sinnvoll wäre dann nur die Nulleinspeisung und ein hoher Eigenverbrauch. Die Bundeswirtschaftsministerin möchte zwar, die Direktvermarktung fördern. Allerdings benötigt ihr dazu ein Smart Meter und der Ausbau kommt nur schleppend voran. Es ist also fraglich, wann ihr euren Strom auf dem Markt verkaufen könnt. Wenn ihr euch für eine Nulleinspeisung entscheidet, werdet ihr auch in Zukunft kein Netzentgelt zahlen müssen. Dadurch wird sich eure Amortisationszeit aber verschlechtern. Aktuell benötigen PV-Anlagen mit Speicher bis zu 15 Jahre (Quelle: Handelsblatt). Ohne eine Einspeisevergütung – auch wenn sie durch ein Netzentgelt reduziert wäre – würden euch hunderte Euro im Jahr fehlen. Das verlängert die Amortisationszeit um Jahre.

Strategien, um vorbereitet zu sein

Es ist noch eine Weile hin, bis neue Regelungen in Kraft treten würden. Zudem gibt es noch keine konkreten Pläne, wie das Netzentgelt gestaltet wird. Daher würden wir euch raten, erst einmal abzuwarten. Falls ihr dennoch schon etwas unternehmen wollt, bieten sich folgende Strategien an.

Jetzt bauen: Anlagen, die bis zum 31. Januar 2026 ans Netz gehen, profitieren vom Bestandsschutz. Ihr bekommt für die kommenden 20 Jahre eine feste Einspeisevergütung.

Anlagen, die bis zum 31. Januar 2026 ans Netz gehen, profitieren vom Bestandsschutz. Ihr bekommt für die kommenden 20 Jahre eine feste Einspeisevergütung. Eigenverbrauch maximieren: Bei Preisen von 28 Cent/kWh für Neu- und 35 Cent/kWh für Bestandskunden (Quelle: Verivox) ist es immer noch am wirtschaftlichsten, den PV-Strom selbst zu verbrauchen. Mit einem Speicher und großen Verbrauchern wie Wärmepumpe oder E-Auto könnt ihr 60–80 % Eigenverbrauch erreichen.

Bei Preisen von 28 Cent/kWh für Neu- und 35 Cent/kWh für Bestandskunden (Quelle: Verivox) ist es immer noch am wirtschaftlichsten, den PV-Strom selbst zu verbrauchen. Mit einem Speicher und großen Verbrauchern wie Wärmepumpe oder E-Auto könnt ihr 60–80 % Eigenverbrauch erreichen. Smart Meter einbauen lassen: Alle Haushalte in Deutschland sollen ein Smart Meter bekommen. Darum kümmern sich die Messstellenbetreiber (zumeist sind das auch die Netzbetreiber). Kontaktiert sie, damit ihr so schnell wie möglich einen Smart Meter bekommt. So seid ihr für Direktvermarktung und dynamische Tarife gerüstet.

Alle Haushalte in Deutschland sollen ein Smart Meter bekommen. Darum kümmern sich die Messstellenbetreiber (zumeist sind das auch die Netzbetreiber). Kontaktiert sie, damit ihr so schnell wie möglich einen Smart Meter bekommt. So seid ihr für Direktvermarktung und dynamische Tarife gerüstet. Nulleinspeisung prüfen: Eure PV-Anlage sollte technisch zu einer Nulleinspeisung in der Lage sein. Würden dann die Netzentgelte zu hoch ausfallen, könnt ihr eine Einspeisung unterbinden. Wichtig zu wissen: Im Gegensatz zu einer Inselanlage hängt eine Nulleinspeise-Anlage immer noch am Stromnetz und ihr könnt Strom beziehen. Nur die Einspeisung wird verhindert.

Proteste gegen das Netzentgelt für Solaranlagen

Breiter Widerstand kommt vor allem von Verbraucherschützern, Umweltverbänden und der Solarbranche selbst. Das Argument der Gegner lautet: Es kann nicht sein, dass Pioniere der Energiewende für die Versäumnisse beim Netzausbau zur Kasse gebeten werden. Sie sehen die Gefahr, dass die Motivation zur Anschaffung von Solaranlagen und Wärmepumpen sinkt. Dadurch würden auch Arbeitsplätze verloren gehen.

„Wir haben schon sehr viele Insolvenzen in der Solarbranche oder auch Entlassungen und diese Entlassungswelle darf einfach nicht weitergehen.“ Peter Knuth, Verbandsvorsitzender Bundesverband des Solarhandwerks (Quelle: Münchner Merkur)

Um sich Gehör zu verschaffen, haben unter anderem die YouTuber und Verbraucherschützer Andreas Schmitz („Der Akku Doktor“) und Martin Oster eine Online-Petition auf Campact ins Leben gerufen. Sie hat innerhalb kurzer Zeit mehr als 280.000 Unterschriften gesammelt. Im folgenden Video könnt ihr euch einen Eindruck von ihrer Kritik verschaffen.

Auch aus der Solarbranche gibt es Protestaktionen. So fordert das Unternehmen Enerix alle Mitarbeiter und Unternehmer dazu auf, Briefe an die Wirtschaftsministerin und andere Bundestagsabgeordnete von Union und SPD zu schreiben (Quelle: PV Magazine).

Darin sollen sie auf die Folgen hinweisen, die ein Wegfall der Förderung mit sich bringen würde. Dazu gibt es eine Mustervorlage, die jeder nutzen darf. Unter anderem warnen sie darin:

„Die Folge ist absehbar: weniger Aufträge, weniger Jobs und irgendwann auch für mich der Gang zum Arbeitsamt.“ Auszug aus der Mustervorlage „Mail an Frau Reiche“

Fazit: Fatales Signal Dass ein Netzentgelt für Solaranlagen kommt, ist noch nicht beschlossen. Das Bundesnetzagentur-Papier ist erst ein Diskussionsvorschlag, kein beschlossenes Gesetz. Doch die politischen Signale sind eindeutig: Die Zeit der kostenlosen Netznutzung für Solaranlagen-Besitzer neigt sich dem Ende. Ab dem 1. Januar 2029 könnten bereits Netzentgelte für eure Solaranlage fällig werden. Für euch bedeutet das: Wenn ihr mit einer Solaranlage liebäugelt, solltet ihr nicht mehr lange warten. Die aktuellen Bedingungen sind deutlich besser als das, was kommen könnte. Basti Barsch

