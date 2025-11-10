Neu bei Google Messages: Clevere Funktion bewahrt euch vor teurem Fehler

Die App schützt euch vor gefährlichen Links.

Google rüstet seinen Messenger auf: Nutzer müssen Links nicht mehr sofort selbst öffnen. Stattdessen liefert das KI-Feature Insights eine kurze Zusammenfassung – inklusive Warnhinweis, wenn es brenzlig wird.

Google-KI fasst Links in Messages zusammen

Mit einem kommenden Update für Google Messages bringt der Konzern eine Funktion namens Insights in die App. Nutzer sehen damit eine Zusammenfassung von Webseiten, bevor sie diese öffnen. Die Inhalte stammen dabei von Googles eigener KI Gemini.

Die Funktion analysiert Titel, Beschreibung und Linktext. Falls nötig, zieht Gemini danach aber auch zusätzliche Infos aus dem Web heran. In maximal drei kurzen Sätzen liefert die KI anschließend eine thematisch passende Einschätzung, je nach Inhalt auch mit weiteren Zusatzhinweisen. Bei medizinischen Themen folgt zum Beispiel ein besonderer Verweis auf offizielle Quellen wie Gesundheitsämter.

Am Ende der KI-Zusammenfassung erscheint gegebenenfalls ein Sicherheitshinweis. So hilft die Funktion im besten Fall, irreführende oder potenziell gefährliche Links zu betrügerischen Seiten schon vorab zu erkennen. In der neuen Beta-Version ist die Funktion bereits vorbereitet, lässt sich aber noch nicht aktivieren.

Google Messages für Dual-SIM-Nutzer übersichtlicher

Neben der neuen KI-Funktion bessert Google auch bei der Darstellung für Nutzer mit zwei SIM-Karten nach. Bisher war oft unklar, mit welcher Nummer eine Nachricht versendet wird. Künftig zeigt die App den Namen des jeweiligen Netzbetreibers direkt im Eingabefeld an.

Zusätzlich erhält die Chat-Detailseite des Messengers ein leicht abgeändertes Design. Statt aller Einstellungen in einer einzigen Kartenansicht erscheinen die Optionen einzeln gegliedert (Quelle: Android Authority).

