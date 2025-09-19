Neu im DB Navigator: Praktische Funktion jetzt für alle Kunden verfügbar

Mehr Mobilität direkt in der Bahn-App.

Die Bahn erweitert ihren DB Navigator um eine praktische Option für alle, die nicht nur mit dem Zug unterwegs sind. Ab sofort zeigt die App in ganz Deutschland auch Leihfahrräder und E-Scooter von Partnern an.

DB Navigator: Fahrräder und E-Scooter in der Nähe

Der neue Bereich „Umgebung“ in der App der Deutschen Bahn zeigt jetzt nicht nur Haltestellen und Bahnhöfe an, sondern auch alle verfügbaren Zweiräder. Wer will, kann nun in ganz Deutschland gezielt nach Fahrrädern oder E-Scootern in der Nähe suchen (Quelle: DB). Zuvor war das Angebot regional begrenzt.

Die Leih-Fahrzeuge lassen sich per Tipp auswählen, worauf die App zur Buchung in die Anwendung des jeweiligen Anbieters weiterleitet. Aktuell sind Call a Bike sowie Fahrräder und Scooter von Dott (ehemals Tier) integriert. Auch der Fußweg zum ausgewählten Roller oder Fahrrad wird angezeigt, sofern er unter fünf Kilometern liegt.

Die eigentliche Ausleihe läuft also weiterhin über die App des Sharing-Anbieters. Nutzer brauchen dafür ein separates Konto und müssen eingeloggt sein. Wer die App noch nicht hat, wird automatisch in Apples App Store oder den Play Store von Google geleitet. Ist alles eingerichtet, startet die Ausleihe wie gewohnt, mit allen Funktionen des Anbieters.

Direkt aus dem DB Navigator heraus buchen lässt sich ein Fahrzeug bisher nicht. Die Bahn arbeitet aber laut eigenen Angaben daran, das Angebot auszubauen und weitere Partner einzubinden.

DB Navigator: Leihpreise wie gehabt

Die Preise entsprechen den regulären Tarifen der jeweiligen Anbieter. Eine zentrale Preisübersicht gibt es nicht, da jede Buchung direkt über den Partner läuft. Eventuell auftretende Probleme beim Ausleihen, technische Fehler oder Schäden am Fahrzeug müssen Nutzer selbst mit dem Anbieter klären.