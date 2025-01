Neue Aktionen bei MediaMarkt: Hier gibt es die besten Technik-Schnäppchen

MediaMarkt und Saturn haben neue Aktionen aufgelegt, bei denen ihr kräftig beim Kauf von Produkten aus deren Sortiment sparen könnt. Wir haben die aktuellen Aktionen unter die Lupe genommen und verraten euch die besten Angebote.

Mit diesen MediaMarkt-Aktionen spart ihr richtig

Aktuell hat MediaMarkt diverse Aktionen am Start, bei denen ihr zuschlagen und ordentlich Geld sparen könnt (Aktionen bei MediaMarkt ansehen). Egal, ob TVs, Smartphones, Laptops oder Tablets – in fast allen Kategorien warten Schnäppchen auf euch. Zudem ist der Versand meist kostenlos und ihr könnt euch Extra-Punkte beim Bonus-Programm myMediaMarkt sichern, um diese später in Einkaufsguthaben umzuwandeln. Die Anmeldung zum Bonusprogramm ist kostenlos und bringt euch eine ganze Reihe von Vorteilen.

MediaMarkt-Deals: Das sind die besten Angebote

Wir haben uns die Angebote der bei MediaMarkt laufenden Aktionen angesehen, Preise verglichen und die aktuell lohnendsten Schnäppchen für euch zusammengestellt:

Medion Avantum Notebook, 15,6 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2025 17:01 Uhr

Samsung 27-Zoll-Full-HD-Monitor Statt 159 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2025 17:15 Uhr

Garmin Fenix 7 Pro Solar-Smartwatch Statt 749,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2025 17:20 Uhr

Steelseries Gaming-Headset Statt 139,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2025 17:21 Uhr

Bose Smart Ultra-Soundbar Statt 999,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2025 17:23 Uhr

Tado smartes Heizkörper-Thermostat Statt 239,98 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2025 17:25 Uhr

Delonghi Kaffeevollautomat Statt 999 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2025 17:26 Uhr

LG Serie 7 Waschmaschine Statt 1.099 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2025 17:31 Uhr

AEG Wärmepumpentrockner Statt 1.019 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.01.2025 17:32 Uhr

Welche Vorteile bringen myMediaMarkt & mySaturn?

Mit myMediaMarkt & mySaturn bieten MediaMarkt und Saturn Bonusprogramme an. Seid ihr Mitglied, könnt ihr bei jedem Einkauf ihr Punkte sammeln und diese in Einkaufsgutscheine umwandeln. Die Mitgliedschaft ist komplett kostenlos und lohnt sich natürlich besonders für Vielkäufer.

Abgesehen von regelmäßig stattfindenden Rabattaktionen bringt euch eine Mitgliedschaft folgende Vorteile:

Für 10.000, 25.000 und 50.000 Punkte bekommt ihr einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 und 30 Euro.

In eurem Club-Konto werden sämtliche Belege eurer früheren Einkäufe gespeichert. Das hat den Vorteil, dass Umtausche und Rücksendungen unkomplizierter funktionieren, da ihr nicht mehr auf den Bestellungen beiliegenden Ausdruck angewiesen seid.

Die 0%-Finanzierung kann von den üblichen 12 Monaten auf 20 Monate verlängert werden.

Die Umtauschfrist verlängert sich für Club-Mitglieder von 14 Tagen auf 28 Tage.

