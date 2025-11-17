Neue Bahn-Chefin mit klarer Ansage: Fahrgäste trifft es weiter hart

Besser wird es erst mal nicht.

Wer auf bessere Zeiten im Fernverkehr gehofft hat, wird enttäuscht. Die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla tritt ihr Amt mit klaren Worten an und nimmt Pendlern gleich zu Beginn jede Illusion. Eine spürbare Verbesserung der aktuellen Lage ist nicht in Aussicht.

Neue Bahn-Chefin: Verspätungen bleiben

Palla hat sich einem Interview sehr direkt zu den wichtigsten Problemen der Bahn geäußert. Die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr werde nach neuen Berechnungen im laufenden Jahr unter 60 Prozent liegen. Auch für 2026 erwartet sie keine grundlegende Änderung. „Es wird erst mal nicht besser, so ehrlich müssen wir sein“, so die neue Bahn-Chefin (Quelle: ntv).

Im Oktober 2025 lag der Pünktlichkeitswert mit 51,5 Prozent im Fernverkehr auf einem neuen Tiefstand. Seit Monaten verpasst die Bahn ihr eigenes Ziel von 65 bis 70 Prozent deutlich. Ein Fernzug gilt in Deutschland bereits dann als pünktlich, wenn er mit weniger als sechs Minuten Verspätung in den Bahnhof einrollen darf.

Laut Palla geht es nun vor allem darum, ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Das angepeilte Niveau für das kommende Jahr von 55 Prozent empfindet sie dennoch als zu niedrig.

Baustellen sorgen ebenfalls für Druck bei der Bahn. 2025 sind es landesweit ganze 26.000 Baustellen, ein Plus von 5.000 im Vergleich zum Vorjahr. Für das Folgejahr rechnet Palla sogar mit mehr als 28.000. Diese Zahl zeige, wie sehr das Schienennetz unter der zunehmenden Belastung leidet. Die Alterung zentraler Anlagen wie Stellwerke, Oberleitungen und Weichen schreite schneller voran als bisher angenommen.

Palla: Wende zum Besseren bei der Bahn

Die Probleme der Bahn sind nicht neu, aber die Deutlichkeit der Aussagen der neuen Chefin überraschen dann doch etwas. Sie war zuvor für den Regionalverkehr der DB zuständig und kam 2019 von der Österreichischen Bundesbahn. Seit Oktober führt sie jetzt den DB-Gesamtkonzern. Ihr Amtsantritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem nicht nur Reisende unzufrieden sind. Auch innerhalb der Belegschaft und der Führung wächst die Kritik.

Trotzdem bleibt sie optimistisch, dass zumindest kleinere Verbesserungen bald sichtbar sein werden: „Unsere Fahrgäste sollen spüren, dass sich bei der Bahn was zum Besseren wendet.“

