Neue Duolingo-Alternative ist ein alter Bekannter

Google versucht sich als persönlicher Sprachcoach.

Google erweitert seinen Übersetzer um zwei neue Funktionen: Echtzeitgespräche mit KI-Übersetzung und eine individuell anpassbare Sprachlern-Funktion. Damit greift das Unternehmen Dienste wie Duolingo direkt an.

Google Translate wird zum Sprachlehrer

Die Translate-App für Android und iOS erhält wie erwartet ein neues Feature, das sich gezielt an Lernende richtet. Mit „Practice“ können Nutzer individuelle Sprachübungen starten, abgestimmt auf das eigene Sprachniveau und persönliche Ziele. Die KI erstellt dazu dynamische Szenarien für Hör- und Sprechtraining.

Nutzer geben zunächst ihr Level und ihren Lernfokus an. Anschließend bietet die App Übungsszenarien, in denen wahlweise Vokabeln geübt oder komplette Gespräche simuliert werden. Hilfestellungen wie Übersetzungen einzelner Wörter oder Verständnis-Tipps stehen dabei jederzeit zur Verfügung. Die Übungen passen sich laut Google automatisch dem Lernfortschritt an und sollen besonders die mündliche Kommunikation stärken.

Zum Start ist das Feature nur für bestimmte Sprachpaare verfügbar: Englisch sprechende Nutzer können Spanisch und Französisch üben, während Sprecher dieser drei Sprachen wiederum ihr Englisch verbessern können. Die Funktion wird ab dieser Woche schrittweise ausgerollt (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Google Translate: Live-Übersetzung mit KI-Hilfe

Parallel führt Google eine überarbeitete Live-Übersetzung ein, die KI-basiert Gespräche in über 70 Sprachen simultan überträgt. Neu ist dabei die verbesserte Spracherkennung, die Pausen, Akzente und Intonation berücksichtigt und so für einen natürlicheren Gesprächsfluss soregn soll. Nutzer hören die Übersetzung direkt über Lautsprecher und sehen den Text zeitgleich auf dem Bildschirm.

Die Funktion eignet sich laut Google vor allem für Situationen mit hohem Geräuschpegel, etwa in Flughäfen oder Cafés. Google setzt hier auf speziell trainierte Sprachmodelle, die Umgebungsgeräusche gezielt ausblenden. Die neue Live-Übersetzung steht ab sofort in den USA, Indien und Mexiko zur Verfügung. Weitere Länder sollen folgen.