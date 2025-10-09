Neue E-Auto-Förderung kommt – doch nicht alle profitieren vom Umweltbonus

Der Umweltbonus kehrt zurück.

Die schwarz-rote Koalition hat sich auf neue Kaufanreize für Elektroautos geeinigt. Nach dem abrupten Ende der alten Förderung Ende 2023 sollen nun gezielt Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen unterstützt werden. Die Maßnahme ist Teil eines größeren Pakets.

Neue E-Auto-Prämie in Planung

Die neue Förderung ist kein allgemeiner Umweltbonus wie früher, sondern soll gezielter wirken. Geplant sind Zuschüsse für den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität, insbesondere für einkommensschwächere Haushalte. So steht es in einem Beschluss des Koalitionsausschusses. Es gehe dabei um „spürbare Vorteile für Verbraucher“.

Finanziert werden soll das Programm über mehrere Töpfe. Zum einen aus dem EU-Klimasozialfonds, zum anderen über 3 Milliarden Euro aus dem deutschen Klima- und Transformationsfonds. Letzterer wird dafür teilweise umgewidmet.

Die Entscheidung für eine neue Prämie kommt vor dem Hintergrund stark rückläufiger E-Auto-Zulassungen. Nach dem Ende der letzten Kaufanreize war der Absatz in Deutschland deutlich eingebrochen. Die Regierung reagiert jetzt mit einem neuen Fördermodell, das bis 2029 laufen soll.

Verbrenner-Aus bleibt strittig

Parallel zur Einigung bei der E-Auto-Förderung bleibt der Streit über das geplante EU-weite Verbrenner-Aus ab 2035 bestehen. Bundeskanzler Friedrich Merz stellt das Verbot infrage. Er plädiert lieber für mehr Offenheit und will die EU-Vorgabe kippen. Die SPD hingegen hält an der bisherigen Linie fest, zeigt sich aber mittlerweile auch bei diesem Punkt gesprächsbereit.

SPD-Chef Lars Klingbeil spricht bereits von Fortschritten, CSU-Chef Markus Söder weist auf die Bedeutung von Arbeitsplätzen hin. Er fordert in diesem Zusammenhang „mehr Möglichkeiten“ beim Antriebsmix. Auch über eine mögliche Förderung von Hybridfahrzeugen mit Verbrennungsmotor gibt es Überlegungen. Konkrete Entscheidungen dazu stehen aber noch aus (Quelle: Spiegel).