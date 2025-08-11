Neue E-Books kostenlos: 15 Bücher für den Kindle geschenkt

Bei Amazon gibt es heute für euch 5 interessante E-Books aus jedem Genre kostenlos zum Download.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag kostenlose Bücher von Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Heartbeat out of Control (Surprised Hearts) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:31 Uhr

Tulpenglück mit Apfelkuchen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:33 Uhr

Fräulein Verkupplerin: Eine zweite Chance für die Liebe zwischen besten Freunden (Vom Amor besiegt S Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:33 Uhr

Gefangen im Duft der Rosen: Eine heiße Milliardärs-Suspense-Romanze (Milliardär Liebesromane 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:34 Uhr

Claires Rettung (Chaos-MC 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:35 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Der Weizen gedeiht im Süden: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:30 Uhr

Meine schöne Assassinin: Verbündete des Fae-Reiches (Paranormale Außenseiter 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:32 Uhr

FlimmerLicht – Sammelband 1 Frühling (FlimmerLicht-Sammelband) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:33 Uhr

Das Herz des Alphas: Schicksalsgefährten Amnesie Zweite Chance Paranormaler Shifter-Liebesroman (Bär Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:36 Uhr

Das Atlantis Rätsel (Die Dan Kotler Abenteuer 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:39 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Mord und Cocktails auf Eis: Der 4. Fall für das Seniorentrio aus dem Lavendelgarten (Die Fälle des S Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:32 Uhr

Agnes Munro und der verräterische Brief (Mord auf Schottisch-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:35 Uhr

Iron Winter (Alexis Winter 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:37 Uhr

Und erlöse uns von den bösen Erinnerungen (Hauptkommissar Burgstaller Krimi) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:38 Uhr

Milliardärsspiel-Trilogie, Bücher 1-3: Düstere psychologische spannungsgeladene Romanze Antihelden-T Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:40 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

