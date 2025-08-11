Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Neue E-Books kostenlos: 15 Bücher für den Kindle geschenkt

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
1 min Lesezeit
Drei junge Erwachsene sitzen nebeneinander: eine Frau liest ein Buch, eine Frau schaut auf ein Tablet und ein Mann liest ein Buch.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books (© IMAGO / Pond5 Images / Bearbeitung: GIGA)
Bei Amazon gibt es heute für euch 5 interessante E-Books aus jedem Genre kostenlos zum Download.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag kostenlose Bücher von Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Heartbeat out of Control (Surprised Hearts)
Tulpenglück mit Apfelkuchen
Fräulein Verkupplerin: Eine zweite Chance für die Liebe zwischen besten Freunden (Vom Amor besiegt S
Gefangen im Duft der Rosen: Eine heiße Milliardärs-Suspense-Romanze (Milliardär Liebesromane 2)
Claires Rettung (Chaos-MC 1)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Der Weizen gedeiht im Süden: Roman
Meine schöne Assassinin: Verbündete des Fae-Reiches (Paranormale Außenseiter 1)
FlimmerLicht – Sammelband 1 Frühling (FlimmerLicht-Sammelband)
Das Herz des Alphas: Schicksalsgefährten Amnesie Zweite Chance Paranormaler Shifter-Liebesroman (Bär
Das Atlantis Rätsel (Die Dan Kotler Abenteuer 2)
Krimis, Romane und Thriller

Mord und Cocktails auf Eis: Der 4. Fall für das Seniorentrio aus dem Lavendelgarten (Die Fälle des S
Agnes Munro und der verräterische Brief (Mord auf Schottisch-Reihe 1)
Iron Winter (Alexis Winter 1)
Und erlöse uns von den bösen Erinnerungen (Hauptkommissar Burgstaller Krimi)
Milliardärsspiel-Trilogie, Bücher 1-3: Düstere psychologische spannungsgeladene Romanze Antihelden-T
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Tulpenglück mit Apfelkuchen
Was die Dame des Nordens bewahrt: Der Kuss der Eiche und des Wolfs
Zahle den Preis: Eine Düstere New Adult Romanze (Blackwell Bestien 2)
Blumen mit Meer und Liebe: Ein Ostseeroman für deine gemütliche Auszeit
Verführt vom Milliardärsrivalen: Die Wolfe-Milliardäre Buch 3
Fischbrötchen und Zuckerstreusel: Ein Ostseeroman
Marismera: Die Insel der Zaubersmaragde
Flucht aus der Unterwelt
Herrscher der Blutwüste (Die Ödland-Saga 1)
Iron Winter (Alexis Winter 1)
Mord und Cocktails auf Eis: Der 4. Fall für das Seniorentrio aus dem Lavendelgarten
Aura
Zeitschwestern
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

