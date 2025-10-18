Neue EU-Regel sorgt für Verwirrung: Darum erscheint „Empfängername nicht prüfbar“ bei Überweisungen

Beim Versuch, Geld auf ein anderes Konto zu überweisen, erscheint seit einiger Zeit möglicherweise die Meldung „Empfängername nicht prüfbar“. Was steckt dahinter und was kann man bei der Meldung tun?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Inhaltsverzeichnis 1. Was ihr tun könnt

Seit Anfang Oktober 2025 sind Banken nach einer neuen EU-Regel verpflichtet, den Empfängernamen mit der Kontonummer bei Überweisungen abzugleichen. Der Fehler hängt also mit der Neuerung zusammen. In diesem Fall kann das Online-Banking-System den Namen, den ihr bei der Überweisung als Zahlungsempfänger eingegeben habt, nicht mit dem bei der Zielbank hinterlegten Namen abgleichen. Das kann verschiedene Ursachen haben und muss nicht gleich ein Sicherheitsproblem darstellen:

Keine Namensangaben bei der Empfängerbank: Wenn ein Geschäftskonto bei der Bank keine weiteren Namenszusätze hinterlegt hat und ihr beispielsweise einen Firmennamen eingebt, kann das System keine Übereinstimmung finden.

Wenn ein Geschäftskonto bei der Bank keine weiteren Namenszusätze hinterlegt hat und ihr beispielsweise einen Firmennamen eingebt, kann das System keine Übereinstimmung finden. Umlaute oder andere Sonderzeichen im eingegebenen Namen können eine Übereinstimmung verhindern und zu einer Fehlermeldung führen.

oder andere Sonderzeichen im eingegebenen Namen können eine Übereinstimmung verhindern und zu einer Fehlermeldung führen. Wenn der offizielle Name des Kontoinhabers von dem Namen abweicht , den ihr eingebt, erkennt das System keine Übereinstimmung.

, den ihr eingebt, erkennt das System keine Übereinstimmung. Es kann auch eine technische Störung im System der Bank vorliegen.

Anzeige

Was ihr tun könnt

Die Meldung „Empfängername nicht prüfbar“ ist ein Sicherheitshinweis. Ihr könnt ihn aber ignorieren und die Überweisung normalerweise trotzdem durchführen. Achtet dabei auf Folgendes:

Stellt sicher, dass ihr alle Angaben, wie den Empfängernamen und die IBAN, richtig geschrieben habt. Möglicherweise gibt es einen Zahlendreher bei der IBAN, wodurch der Fehler hervorgerufen wird.

Wenn die IBAN korrekt ist, könnt ihr die Überweisung fortsetzen, auch wenn das System den Namen nicht verifizieren kann. Allerdings geschieht dies auf eigenes Risiko. Bei größeren Abweichungen besteht die Gefahr, dass das Geld auf einem falschen Konto landet. Man kann Überweisungen von anderen Konten nicht zurückholen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, die Überweisung erst freizugeben, wenn ihr alle Angaben geprüft habt und euch sicher seid, wer der richtige Empfänger hinter der Kontonummer ist.

Fragt den Empfänger, wie der Name genau lautet, der bei seiner Bank für das Zielkonto hinterlegt ist.

Wendet euch bei Unsicherheiten an eure Bank.