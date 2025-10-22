Neue Funktion bei WhatsApp: Meta geht großes Problem an

Meta rüstet seine Messenger gegen neue Betrugsmaschen auf.

Betrugsmaschen sind online weiter auf dem Vormarsch – Meta fügt deswegen seinem Facebook-Messenger und WhatsApp neue Funktionen hinzu, die euch im Notfall gegen Kriminelle absichern sollen.

WhatsApp und Facebook bekommen neue Features

Zum Anlass des Cybersecurity Awaress Months hat Meta neue Sicherheits-Funktionen für seine Messenger angekündigt, die der Welle von Online-Scams entgegenwirken sollen.

WhatsApp-Nutzer werden nun in der App beim Video-Chat davor gewarnt, wenn sie ihren Bildschirm mit einem unbekannten Kontakt teilen – eine Masche, die von Kriminellen oft unter fadenscheinigem Druck genutzt wird und auf die Nutzer immer wieder hereinfallen. Durch das Screen Sharing sollen private Login-Daten und andere Informationen abgegriffen werden.

Beim Facebook-Messenger geht Meta noch einen Schritt weiter und testet aktuell ein Betrugserkennungs-Feature, das Nutzer darauf hinweisen soll, wenn verdächtige Nachrichten entdeckt wurden (Quelle: Meta).

Meta warnt vor Betrugsfällen

Meta arbeitet in seinen Messengern kontinuierlich an Sicherheits-Features, die euch in bestimmten Situationen vor Schaden schützen können. Das Unternehmen hebt in seinem jüngsten Blog-Post beispielsweise die Passkeys hervor, mit denen ihr euch sicher bei WhatsApp oder Facebook sowie dem Messenger einloggen könnt.

Zusätzlich zu den neu vorgestellten Tools gibt Meta auch noch weitere Hinweise zum Erkennen von Betrugsfällen – diese sind auf der Website an ältere Menschen gerichtet, sollten aber unabhängig vom Alter beachtet werden.

So solltet ihr immer dann misstrauisch werden, wenn unerwartete Kontaktaufnahmen eine starke Dringlichkeit vermitteln und empfindliche Strafen in einem kurzen Zeitfenster androhen – eine Masche, die bei Phishing-Versuchen oft angewendet wird.

Ebenfalls empfiehlt es sich, bei unerwarteten Nachrichten von Unternehmen zunächst über deren Website und in eurem Account nach Bestätigung zu suchen – und ihr solltet auf keinen Fall über die Links in den verdächtigen Nachrichten persönliche Informationen eingeben.