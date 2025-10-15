Neue Funktion bei WhatsApp: Perfekt für alle, die den Status lieben

Kein Status geht mehr unter.

WhatsApp arbeitet an einer neuen Möglichkeit, mit wichtigen Kontakten enger verbunden zu bleiben. Jetzt wird eine Funktion erprobt, die gezielte Benachrichtigungen für Statusmeldungen erlaubt. Wer das Status-Feature häufig nutzt, darf sich freuen.

WhatsApp: Status-Benachrichtigungen für Kontakte

Mit dem Update auf die neue Version der WhatsApp-Beta können Android-Nutzer erstmals festlegen, von welchen Kontakten sie über neue Statusmeldungen aktiv benachrichtigt werden möchten. Die Funktion erscheint direkt im Statusbereich.

Über einen Menüpunkt können Nutzer Benachrichtigungen für einzelne Kontakte gezielt aktivieren. Wird ein neuer Status veröffentlicht, erscheint eine Push-Nachricht mit Namensnennung und Vorschau – ohne die App öffnen zu müssen.

Auch das Abschalten funktioniert einfach. Wer die Funktion nicht mehr nutzen möchte, findet im selben Menü eine Option, die Benachrichtigungen stummzuschalten.

Damit lässt sich die Funktion jederzeit individuell anpassen, ohne dass die betreffenden Kontakte etwas davon mitbekommen. WhatsApp garantiert dabei, dass keine Mitteilung über die Aktivierung oder Deaktivierung verschickt wird. Die Änderung bleibt vollständig privat (Quelle: WABetaInfo).

WhatsApp: Was die neue Status-Funktion bringt

Praktisch ist die Neuerung für Nutzer, die regelmäßig mit bestimmten Personen über den Status kommunizieren oder am besten kein Update verpassen wollen. Das kann im privaten Umfeld genauso nützlich sein wie bei Arbeitskontakten oder in Gruppen. Die neue Status-Benachrichtigung spart Zeit, reduziert das Durchscrollen und sorgt für mehr Übersichtlichkeit.

Aktuell steht die Funktion nur einem Teil der Beta-Tester zur Verfügung. WhatsApp testet die Einführung wie immer in mehreren Wellen, um die Stabilität zu prüfen. Eine breitere Freigabe in den kommenden Wochen gilt aber als wahrscheinlich.