Neue Funktion für PayPal-Alternative: Deutsche Nutzer können sich freuen

Ohne Onlinehandel hat es Wero im Vergleich zur Konkurrenz schwer – doch die Funktion steht in den Startlöchern, zumindest in Deutschland.

Wero soll die europäische Alternative zu PayPal werden. Um mit der Konkurrenz mithalten zu können, braucht es aber noch mindestens eine entscheidende Funktion: die Nutzung im Onlinehandel. Die Einführung sollte eigentlich noch in diesem Jahr erfolgen, laut einem Bericht verschiebt sich der Start aber ins Jahr 2026 – jedenfalls in Belgien.

Wero startet erst 2026 mit Onlinehandel in Belgien

Bisher können Wero-Nutzer nur direkt Geld an andere Personen auf der Plattform schicken. Eine Funktion für den Onlinehandel soll in den Ländern Deutschland, Frankreich und Belgien noch in diesem Jahr an den Start gehen, wodurch Wero eine essenzielle Lücke zu PayPal und anderen Anbietern schließen will – allerdings hinkt Belgien offenbar dem Zeitplan hinterher.

Wie belgische Medien berichten, verschiebt sich der Start bei unseren Nachbarn bis ins Jahr 2026 (Quelle: vrt.be). Ein konkreter Zeitraum wird nicht genannt. Im Bericht wird eine Erklärung der European Payments Initiative (EPI) wie folgt zitiert: „Einige Stakeholder im EPI-Ökosystem benötigen mehr Zeit, um ihre Implementierung abzuschließen, und wir möchten die Tests mit allen Teilnehmern abschließen, um die Qualität vor dem Start sicherzustellen.“

Wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) erklärt, beziehen sich diese Verzögerungen allerdings nicht auf alle Länder. Belgien und Deutschland würden je eigene Zeitpläne verfolgen. In Deutschland befinde sich die E-Commerce-Funktion von Wero derzeit in der Testphase – und soll dem Plan folgend noch 2025 an den Start gehen. Laut DSGV laufen bisherigen Tests erfolgreich, das System sei technisch stabil. Einen fixes Startdatum verrät man allerdings noch nicht.

Wero mit starkem Nutzerzuwachs

Im Sommer 2024 ging Wero in Deutschland, Frankreich und Belgien an den Start und konnte seitdem ganze 43 Millionen Nutzer für sich gewinnen. Insgesamt wurden mehr als 100 Millionen Transaktionen ausgeführt, mit einem Volumen von 7,5 Milliarden Euro im ersten Jahr – wohlgemerkt nur durch Zahlungen zwischen einzelnen Nutzern.

Die EPI möchte Wero langfristig zur europäischen Alternative zu PayPal, Visa und Mastercard machen. Deswegen soll im kommenden Jahr auch das System iDEAL integriert werden, der Marktführer in den Niederlanden und Luxemburg. Um konkurrenzfähig zu sein, ist eine möglichst weitverbreitete Nutzung im Onlinehandel jedoch unabdingbar. Eines der Ziele ist es, Europa unabhängiger von den bislang den Markt dominierenden Unternehmen aus den USA zu machen.