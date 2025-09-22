Neue Funktionen beim iPhone 17: Das hat sich wirklich geändert

Manche Funktionen des iPhone 17 sind reiner Feinschliff, andere gehen tatsächlich einen Schritt weiter. Wir fassen die wichtigsten Neuerungen zusammen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So hat Apple das Display des iPhone 17 verbessert

Beim Design und Display setzt Apple auf ein 6,3 Zoll großes Super Retina XDR OLED Panel mit adaptiver Bildwiederholrate bis zu 120 Hertz. Die Spitzenhelligkeit wurde auf 3.000 Nits erhöht, wodurch sich Inhalte auch im Freien besser ablesen lassen.

Anzeige

Neu ist außerdem das Ceramic Shield 2, das laut Apple dreimal kratzfester sein soll als zuvor. Ergänzt wird das Ganze durch dünnere Displayränder und eine Auswahl an fünf Farben: Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß und Schwarz.

Ganz neu ist auch das iPhone Air. Im Video bekommt ihr einen ersten Eindruck:

Anzeige

Diese Kamera-Neuerungen bringt das iPhone 17

Auch bei der Kamera gibt es neue Funktionen. Auf der Rückseite arbeitet ein 48-Megapixel-Dual-Fusion-Kamerasystem mit verbessertem Ultraweitwinkel und einem zweifachen Zoom, der entfernte Motive scharf ins Bild holt.

Die Frontkamera hat 18 Megapixel und unterstützt Center Stage für Videotelefonate, das automatisch den Bildausschnitt anpasst, sodass ihr immer mittig im Bild bleibt. Mit Dual Capture können Vorder- und Rückkamera gleichzeitig genutzt werden, was vor allem bei Videoaufnahmen praktisch ist.

Mehr Leistung und neue Software-Funktionen

Der neue A19 Chip sorgt für deutlich mehr Leistung, sowohl bei der Geschwindigkeit als auch bei der Energieeffizienz. Anwendungen starten schneller, Multitasking läuft flüssiger, und auch anspruchsvolle Anwendungen profitieren von der verbesserten Performance.

Gleichzeitig ermöglicht der Chip eine stabile Nutzung von iOS 26. Es stehen zusätzliche Softwarefunktionen bereit, die die Bedienung optimieren und die Akkulaufzeit verbessern. Auch neue Features wie Apple Intelligence profitieren von der höheren Leistungsfähigkeit.

Anzeige

Weitere nützliche Funktionen des iPhone 17

Das iPhone 17 verfügt über ein Always-On-Display, das Uhrzeit, Widgets und Benachrichtigungen auch im Ruhezustand anzeigt. Die Dynamic Island zeigt bei aktiviertem Display Hinweise und laufende Aktivitäten übersichtlich an, sodass ihr wichtige Informationen direkt im Blick habt und die Bedienung leichter ist.

Darüber hinaus unterstützt das iPhone 17 5G und Wi‑Fi 6E für schnelle und stabile Verbindungen. Face ID sorgt für sicheres Entsperren, während MagSafe kabelloses Laden und die Nutzung von Zubehör vereinfacht. Der Wasser- und Staubschutz (IP68) schützt das Gerät im Alltag, und die Stereo-Lautsprecher liefern klaren Klang für Medien und Anrufe.

Für wen lohnt sich das iPhone 17?

Das iPhone 17 bietet sichtbare Verbesserungen, vor allem beim Display und bei der Kamera. Wer bereits ein iPhone 16 Pro besitzt, sollte für eine spürbar bessere Leistung eher auf ein iPhone 17 Pro oder Pro Max umsteigen.

Anzeige

Für alle, die ein älteres Modell besitzen oder besonderen Wert auf Kamera-Features legen, ist der Wechsel trotz Kritik an Apple auf jeden Fall interessant.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.