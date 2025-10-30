Neue Konkurrenz für Chrome: Samsung nimmt Google ins Visier

Google gefällt das gar nicht.

Samsung bringt seinen Browser vom Smartphone auf den Rechner. Die Beta-Version steht ab sofort für Windows 10 und 11 bereit. Damit tritt Samsung jetzt auch auf dem Desktop direkt gegen etablierte Browser wie Chrome, Firefox und Edge an.

Samsung-Browser für Windows-PCs

Nach mehreren Anläufen ist es nun offiziell: Der Browser Samsung Internet läuft jetzt auch auf dem Desktop. Zu Beginn ist die App aber nur in den USA und Südkorea als Beta-Version verfügbar, mit einem breiteren Rollout in Aussicht.

Wer ein Samsung-Konto hat, kann Lesezeichen, Verlauf und Passwörter geräteübergreifend synchronisieren. Auch ein nahtloser Übergang vom Handy zum PC ist laut Hersteller integriert. Beim Wechsel zwischen Geräten erinnert sich der Browser also daran, wo man aufgehört hat.

Die Desktop-Version übernimmt viele bekannte Funktionen vom Smartphone. Dazu gehört der „Secret Mode“ für privates Surfen, eine Split-View-Funktion für parallele Seitenansichten und die Integration von Samsungs Galaxy AI. Letztere liefert bei Bedarf Zusammenfassungen und Übersetzungen von Webseiten. Chrome-Erweiterungen lassen sich bei dem auf Chromium basierenden Samsung-Browser ebenfalls einbinden.

Samsung bewirbt seinen Desktop-Browser zudem als besonders sicheren Ort fürs Surfen. Ein integrierter Tracking-Schutz blockiert unerwünschte Datenabfragen. Ein Datenschutz-Dashboard gibt Aufschluss über solche Inhalte und erlaubt darüber hinaus weitere individuelle Anpassungen. Wer sich an Werbung, Pop-ups oder Trackern stört, kann einzelne Funktionen direkt im Browser deaktivieren.

Samsung-Browser mit Ambitionen

Optisch orientiert sich Samsung Internet am Design seiner mobilen Version. Ein Sidebar-Menü bietet schnellen Zugriff auf Tabs, Lesezeichen und Add-ons. Ein Dark Mode lässt sich aktivieren.

Mit dem Schritt auf den Desktop will Samsung laut eigener Aussage den Grundstein für eine neue Browser-Generation legen. In Zukunft soll der Browser zur „intelligenten Schnittstelle“ im Galaxy-Ökosystem werden, mit KI-gestützter Navigation und noch personalisierteren Funktionen (Quelle: Sammobile).