Neue Optik bei Android nervt? Wie ihr die Blur-Effekte sofort wieder loswerdet

Mit Android 16 wurde ein „Blur“-Effekt eingeführt. Dabei werden einige Elemente verschwommen dargestellt. Wer sich davon gestört fühlt, kann die Blur-Effekte deaktivieren und sein Smartphone ohne die neuen Animationen nutzen.
Je nach Smartphone-Hersteller gibt es keinen einzelnen Schalter dafür, aber ihr könnt den Effekt auf verschiedenen Wegen reduzieren oder komplett deaktivieren.
Unschärfe-Effekt deaktivieren
Manche Hersteller haben bereits eine eigene Option dafür. Sucht hierfür nach diesen Einstellungen:
- Einstellungen → Anzeige → Hintergrund/Bewegungen/Transparenzen
- Deaktiviert dort Optionen wie
- Transparenzen reduzieren
- Bewegungseffekte reduzieren
- Unschärfeeffekte deaktivieren
Je nach Android-Version können die Bezeichnungen der Optionen anders lauten. Bei Samsung-Galaxy-Geräten erreicht ihr die Einstellung auf diesem Weg:
- Einstellungen → Bedienungshilfen → Sichtbarkeit verbessern → Transparenzen und Unschärfe entfernen
So geht es auch
Google hat die Option bei Pixel-Smartphones noch nicht standardmäßig eingeführt. Dort und bei Android-Smartphones anderer Hersteller ohne direkten Schalter geht es aktuell nur über Entwickleroptionen oder Launcher-Tweaks. Falls noch nicht vorhanden, müsst ihr zunächst die Entwickleroptionen aktivieren:
- Öffnet dafür die Einstellungen-App auf dem Gerät.
- Steuert den Bereich „Über das Telefon“ an.
- Tippt 7 Mal auf die „Build-Nummer“.
- Danach sollte eine Meldung erscheinen, nach der die Entwickleroptionen freigeschaltet wurden.
Schaut dann nach dieser Einstellung:
- Ruft den Abschnitt „System“ auf.
- Hier öffnet ihr die „Entwickleroptionen“.
- Setzt die folgenden Punkte auf 0,5× oder auf „Aus“:
- Fensteranimationsskala
- Übergangsanimationsskala
- Animator-Dauer-Skala
Nach der Einführung der Unschärfe-Option hat man bei Google gemerkt, dass das nicht allen Nutzern gefällt. Es wurde bereits angekündigt, dass, man das Design bald wieder schnell ausschalten können wird.