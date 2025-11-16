Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Neue Optik bei Android nervt? Wie ihr die Blur-Effekte sofort wieder loswerdet

Neue Optik bei Android nervt? Wie ihr die Blur-Effekte sofort wieder loswerdet

Martin Maciej
Martin Maciej,
2 min Lesezeit
Drei Freunde stehen draußen zusammen und halten ihr Smartphones.
Googles umstrittenes Design-Update: Mit diesem Trick verschwindet der Unschärfe-Effekt (© IMAGO / Westend61 / Bildbearbeitung GIGA)
Mit Android 16 wurde ein „Blur“-Effekt eingeführt. Dabei werden einige Elemente verschwommen dargestellt. Wer sich davon gestört fühlt, kann die Blur-Effekte deaktivieren und sein Smartphone ohne die neuen Animationen nutzen.

Je nach Smartphone-Hersteller gibt es keinen einzelnen Schalter dafür, aber ihr könnt den Effekt auf verschiedenen Wegen reduzieren oder komplett deaktivieren.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Unschärfe-Effekt deaktivieren
  2. 2.So geht es auch

Unschärfe-Effekt deaktivieren

Manche Hersteller haben bereits eine eigene Option dafür. Sucht hierfür nach diesen Einstellungen:

  1. Einstellungen → Anzeige → Hintergrund/Bewegungen/Transparenzen
  2. Deaktiviert dort Optionen wie
    • Transparenzen reduzieren
    • Bewegungseffekte reduzieren
    • Unschärfeeffekte deaktivieren
Je nach Android-Version können die Bezeichnungen der Optionen anders lauten. Bei Samsung-Galaxy-Geräten erreicht ihr die Einstellung auf diesem Weg:

  • Einstellungen → Bedienungshilfen → Sichtbarkeit verbessern → Transparenzen und Unschärfe entfernen

So geht es auch

Google hat die Option bei Pixel-Smartphones noch nicht standardmäßig eingeführt. Dort und bei Android-Smartphones anderer Hersteller ohne direkten Schalter geht es aktuell nur über Entwickleroptionen oder Launcher-Tweaks. Falls noch nicht vorhanden, müsst ihr zunächst die Entwickleroptionen aktivieren:

  1. Öffnet dafür die Einstellungen-App auf dem Gerät.
  2. Steuert den Bereich „Über das Telefon“ an.
  3. Tippt 7 Mal auf die „Build-Nummer“.
  4. Danach sollte eine Meldung erscheinen, nach der die Entwickleroptionen freigeschaltet wurden.

Schaut dann nach dieser Einstellung:

  1. Ruft den Abschnitt „System“ auf.
  2. Hier öffnet ihr die „Entwickleroptionen“.
  3. Setzt die folgenden Punkte auf 0,5× oder auf „Aus“:
    • Fensteranimationsskala
    • Übergangsanimationsskala
    • Animator-Dauer-Skala
Nach der Einführung der Unschärfe-Option hat man bei Google gemerkt, dass das nicht allen Nutzern gefällt. Es wurde bereits angekündigt, dass, man das Design bald wieder schnell ausschalten können wird.

