Neue Optik bei Android nervt? Wie ihr die Blur-Effekte sofort wieder loswerdet

Mit Android 16 wurde ein „Blur“-Effekt eingeführt. Dabei werden einige Elemente verschwommen dargestellt. Wer sich davon gestört fühlt, kann die Blur-Effekte deaktivieren und sein Smartphone ohne die neuen Animationen nutzen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Je nach Smartphone-Hersteller gibt es keinen einzelnen Schalter dafür, aber ihr könnt den Effekt auf verschiedenen Wegen reduzieren oder komplett deaktivieren.

Unschärfe-Effekt deaktivieren

Manche Hersteller haben bereits eine eigene Option dafür. Sucht hierfür nach diesen Einstellungen:

Einstellungen → Anzeige → Hintergrund/Bewegungen/Transparenzen Deaktiviert dort Optionen wie Transparenzen reduzieren

Bewegungseffekte reduzieren

Unschärfeeffekte deaktivieren

Anzeige

Je nach Android-Version können die Bezeichnungen der Optionen anders lauten. Bei Samsung-Galaxy-Geräten erreicht ihr die Einstellung auf diesem Weg:

Einstellungen → Bedienungshilfen → Sichtbarkeit verbessern → Transparenzen und Unschärfe entfernen

So geht es auch

Google hat die Option bei Pixel-Smartphones noch nicht standardmäßig eingeführt. Dort und bei Android-Smartphones anderer Hersteller ohne direkten Schalter geht es aktuell nur über Entwickleroptionen oder Launcher-Tweaks. Falls noch nicht vorhanden, müsst ihr zunächst die Entwickleroptionen aktivieren:

Öffnet dafür die Einstellungen-App auf dem Gerät. Steuert den Bereich „Über das Telefon“ an. Tippt 7 Mal auf die „Build-Nummer“. Danach sollte eine Meldung erscheinen, nach der die Entwickleroptionen freigeschaltet wurden.

Schaut dann nach dieser Einstellung:

Ruft den Abschnitt „System“ auf. Hier öffnet ihr die „Entwickleroptionen“. Setzt die folgenden Punkte auf 0,5× oder auf „Aus“: Fensteranimationsskala

Übergangsanimationsskala

Animator-Dauer-Skala

Anzeige

Nach der Einführung der Unschärfe-Option hat man bei Google gemerkt, dass das nicht allen Nutzern gefällt. Es wurde bereits angekündigt, dass, man das Design bald wieder schnell ausschalten können wird.