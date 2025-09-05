Neue Smartwatches von Huawei mit einzigartiger Funktion aufgetaucht

Huaweis neue Smartwatches möchten mit einer hohen Akkulaufzeit und einer Funktion punkten, die Radfahrern den Atem rauben könnte.

Huawei bereitet die nächste Generation seiner beliebten Smartwatches vor: Am 19. September stellt der Konzern die neue Watch GT6 und das Flaggschiff Watch GT6 Pro offiziell vor. Ein Leak enthüllt, was euch erwartet.

Huawei Watch GT6 (Pro) mit Powermeter

Die Watch GT6 Pro soll laut WinFuture ausschließlich in 46 Millimetern mit einem 1,47-Zoll-AMOLED-Display erscheinen. Die Standard-Variante in 41 und 46 Millimetern, beide mit AMOLED-Display und 466 × 466 Pixeln. Besonders spannend soll der neue Akku sein. Huawei soll sogenannte High-Silicon-Stacked-Akkus verbauen, die eine um 37 Prozent höhere Energiedichte erreichen. Das Ergebnis sollen bis zu 12 Tage Laufzeit bei normaler Nutzung, mit Stromsparmodus sogar bis zu 21 Tage möglich sein.

So sollen die Huawei Watch GT6 (links) und GT6 Pro (rechts) aussehen. (© WinFuture / Huawei)

Doch Huawei hat nicht nur die Batterie überarbeitet. Mit der Watch GT6 Pro soll das Unternehmen eine Funktion einführen, die Radfahrern sofort ins Auge springen dürfte. Zum ersten Mal soll eine Smartwatch die Leistung in Watt simulieren können – also die sogenannte „Functional Threshold Power“ (FTP). Bislang war dafür teures Zubehör nötig. Die Uhr soll diese Werte selbst berechnen können, lässt sich aber auch mit einem externen Powermeter koppeln.

Neben diesem Highlight soll die GT6-Serie die üblichen Gesundheitsfunktionen mitbringen: Herzfrequenzmessung, EKG, Sauerstoffsättigung, Schlaf- und Zyklus-Tracking sowie die Erstellung individueller Trainingspläne. Auch Sensoren wie ein 9-Achsen-Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Magnetometer sind an Bord. Die Smartwatches sollen bis zu 50 Meter wasserdicht sein, Dual-GPS, Bluetooth 6.0, NFC unterstützen und sich kabellos in unter anderthalb Stunden voll aufladen lassen.

Preise sollen stabil bleiben

Die normale GT6 soll bei 249 Euro, die GT6 Pro bei 379 Euro starten. Je nach Material und Armband können die Preise jedoch steigen. Damit bleibt der Konzern unter vielen Konkurrenzmodellen – und setzt auf das, was ihn schon länger von anderen unterscheidet: lange Laufzeiten, kombiniert mit besonderen Sport-Features.

Ob die Powermeter-Simulation für Radfahrer im Alltag wirklich überzeugt, muss sich noch zeigen. Doch klar ist: Mit dieser Funktion wagt Huawei den Schritt in ein Terrain, das bisher Spezialgeräten vorbehalten war – und das dürfte vor allem sportbegeisterte Nutzer neugierig machen.