Neue Wärmepumpe von Vaillant löst ein riesiges Problem

Türen und Fenster in der Nähe der neuen Vaillant-Wärmepumpe sind kein Problem mehr.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Vaillant bringt im September 2025 die neue Generation seiner Luft-Wasser-Wärmepumpe Arotherm Plus auf den Markt – und setzt dabei gleich mehrere neue Maßstäbe. Das Familienunternehmen verspricht nicht nur mehr Effizienz und eine deutlich leisere Arbeitsweise, sondern auch ein revolutionäres Konzept für die Aufstellung. Damit greift Vaillant ein Problem auf, das bisher viele Hausbesitzer und Bauherren von Wärmepumpen abhielt: den fehlenden Platz direkt am Haus.

Anzeige

Vaillant Arotherm Plus ist sehr leise

Die Arotherm Plus kommt in Leistungsgrößen von 3 bis 12 Kilowatt und eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude. Sie arbeitet mit Radiatoren oder Fußbodenheizungen und kann im Sommer sogar kühlen. Möglich wird das durch das natürliche Kältemittel R290. Es gilt als besonders klimafreundlich, da es weder gesundheitsschädliche Chemikalien enthält noch ein hohes Treibhauspotenzial besitzt. Gleichzeitig ermöglicht es hohe Vorlauftemperaturen selbst an eisigen Wintertagen – ein entscheidender Vorteil in älteren, schlecht isolierten Gebäuden.

Ein weiterer Trumpf der Arotherm Plus ist die Lautstärke. Laut Vaillant ist die neue Wärmepumpe so leise wie ein Kühlschrank. Im Nachtmodus erreicht sie sogar nur das Niveau eines leisen Flüsterns. Damit eignet sie sich auch für dicht bebaute Stadtviertel oder Reihenhaussiedlungen, wo Nachbarschaftsklagen wegen Lärm bisher oft ein Problem waren.

Flexibel bei der Aufstellung

Auch beim Aufstellungsort ist die Arotherm Plus flexibler als bisherige Modelle. Dank eines neuen Sicherheitskonzepts kann die Außeneinheit selbst mit minimalem Abstand zu Türen, Kellerfenstern oder Lichtschächten stehen. Das eröffnet Möglichkeiten für kleine Grundstücke und schwierige Hauslagen, in denen Wärmepumpen bislang kaum praktikabel waren.

Anzeige

Neben der Technik setzt Vaillant auf digitale Unterstützung. Mit dem Tool „Optimierungplus“ analysiert das System laufend den Betrieb und passt Parameter automatisch an. Laut Hersteller lassen sich so bis zu 15 Prozent Energiekosten einsparen.

Das cloudbasierte Energiemanagement „Energieplus“ geht noch einen Schritt weiter: Es verknüpft die Wärmepumpe mit Photovoltaikanlagen oder dynamischen Stromtarifen. So wird entweder der selbst erzeugte Strom optimal genutzt oder der Betrieb in die günstigsten Zeitfenster am Strommarkt verschoben. Zur Markteinführung gibt Vaillant eine kostenlose 5-Jahres-Garantie und bietet die Steuerung sowohl über ein Touchdisplay als auch über eine App an (Quelle: solarserver).