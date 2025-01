Neue Xiaomi-Handys sollen eines der größten Probleme im Alltag beseitigen

Chinesische Smartphone-Hersteller wie Xiaomi verbauen in ihren Geräten nicht nur Akkus, die sich unglaublich schnell aufladen lassen, sondern wollen zukünftig auch die Kapazität massiv steigern. Was heute mit 5.000 mAh als großer Akku in einem Smartphone gesehen wird, könnte für Xiaomi bald zum Mini-Akku mutieren.

Neue Xiaomi-Handys mit riesigen Akkus

Xiaomi setzt beim kommenden Redmi Turbo 4 Pro auf einen monströsen 7.500-mAh-Akku. Dieser soll Smartphone-Nutzer von lästigem Kabelsalat befreien und die Laufzeit massiv erhöhen. Zum Vergleich: Aktuelle High-End-Modelle wie das iPhone 16 Pro Max (4.676 mAh) oder das Samsung Galaxy S24 Ultra (5.000 mAh) bleiben weit hinter diesem Wert zurück. Xiaomi verspricht damit mehrere Tage Laufzeit bei normaler Nutzung (Quelle: Gizmochina).

Damit der große Akku schnell geladen werden kann, setzt Xiaomi auf eine 90-Watt-Schnellladefunktion. Auf kabelloses Laden wird explizit verzichtet, weil dies das Smartphone einfach zu dick gemacht hätte. Das Unternehmen nutzt diesen Platz lieber für einen größeren Akku.

Neben dem Pro-Modell des Redmi Turbo 4 gibt es auch eine normale Version mit 6.550-mAh-Akku. Auch das ist deutlich mehr als Xiaomi bisher verbaut hat. Möglich macht das eine höhere Energiedichte, sodass Akkus eine höhere Kapazität aufweisen können, ohne gleichzeitig deutlich größer und schwerer zu werden.

Bald noch größere Akkus in Xiaomi-Handys?

Die chinesische Quelle geht davon aus, dass Xiaomi bald auch Smartphones anbieten könnte, die mit Akkus ausgestattet sind, die 8.000 mAh und mehr bieten. Dabei soll es weiterhin bei normalgroßen Gehäusen bleiben.

Smartphones mit riesigen Akkus gibt es zwar einige auf dem Markt. Sie sind dann aber so groß und schwer wie ein Ziegelstein. Umso spannender ist die Entwicklung von Xiaomi. Bleibt nur zu hoffen, dass solche Modelle auch den Weg nach Europa finden. Bisher konzentriert sich Xiaomi damit nur auf den Heimatmarkt China.

