Neuer E-Reader von Amazon: Darauf haben Kindle-Fans gewartet

Amazon bringt mehr Farbe ins Spiel – diesmal richtig?

Im Netz sind Fotos eines mutmaßlichen neuen Kindle-Modells aufgetaucht. Der „Kindle Petit Color“ soll kompakter sein als bisherige Amazon Kindles dieser Art und eine ganz neue Farbdarstellung bieten, mit der er bisherige Farb-Kindles in den Schatten stellen soll.

Amazon: Neuer Kindle mit farbigem E-Ink-Display?

Die jetzt geleakten Bilder zeigen einen E-Reader mit E-Ink-Farbdisplay. Laut Displayanzeige trägt das Gerät den Namen „Kindle Petit Color“. Die Bezeichnung sei aber noch nicht final, heißt es. Das Design erinnert an den aktuellen Einstiegs-Kindle, fällt jedoch etwas kleiner aus (Quelle: Reddit).

Technisch soll der neue Reader mehr bieten als der Kindle Colorsoft, der im Oktober 2024 erschien. Neben verbesserter Farbqualität ist von einstellbarer Farbsättigung und Farbintensität die Rede.

Auch der Text selbst könnte in verschiedenen Farben erscheinen und sich beim Lesen dynamisch verändern. Laut Leak lässt sich so der Lesefortschritt visuell nachvollziehen.

Der womöglich neue Kindle von Amazon. (© Successful_Bear4855 bei Reddit)

Ob diese Funktionen tatsächlich in Serie gehen, bleibt offen. Beim gezeigten Prototyp fehlt noch die Beleuchtung, im fertigen Modell soll sie jedoch wie gewohnt vorhanden sein.

Neuer Kindle: Kompakt, bunt und günstiger?

Die Bilder zeigen ein Gehäuse, das in den Abmessungen unter dem aktuellen Einstiegs-Kindle liegen dürfte. Damit wäre der Reader leichter und mobiler, vermutlich unter 160 Gramm. Ungewöhnlich wirkt die Angabe, der Rahmen könne abgenommen und durch farbige Varianten ersetzt werden.

Preislich könnte der „Petit Color“ wohl unter dem bestehenden Kindle Colorsoft liegen, der aktuell zwischen 260 und 290 Euro kostet – auch das wäre ein wichtiger Kritikpunkt, den Amazon mit dem neuen Modell ausräumen würde. Sogar über einen möglichen Marktstart im November 2025 wird bereits spekuliert.

Amazon ist allerdings dafür bekannt, neue Kindle-Generationen in größeren Abständen zu veröffentlichen. Zwischen dem Modell von 2019 und der elften Generation lagen mehr als zwei Jahre. Ein schnellerer Zyklus wäre also eine Abkehr von dieser Tradition – für viele Kunden aber damit umso wünschenswerter.