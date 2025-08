Neuer EcoFlow-Stromspeicher dribbelt deutsche 800-Watt-Grenze aus

Einfach mehr aus dem Balkonkraftwerk herausholen.

Mit dem Stream Ultra X bringt EcoFlow einen neuen Stromspeicher auf den Markt. Obwohl er sich an die deutsche 800-Watt-Grenze hält, holt er aus der eigenen Solaranlage mehr heraus – und das ganz ohne zusätzliche Bürokratie.

EcoFlow Stream Ultra X als smarter Stromspeicher

Der Stream Ultra X ist kein Komplettsystem, sondern ein Ergänzungsgerät für bestehende Mini-Solaranlagen. Im Mittelpunkt steht ein integrierter Akku mit 3,84 kWh Kapazität, der sich bei Bedarf modular auf bis zu 23 kWh erweitern lässt.

Geladen wird wahlweise über Solarmodule mit bis zu 2.000 Watt Leistung oder über das Stromnetz mit einer maximalen Ladeleistung von 1.200 Watt. Der Speicher eignet sich somit auch für längere sonnenarme Phasen oder Lastspitzen im Alltag.

Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2.300 Watt versorgt der Stream Ultra X nahezu alle gängigen Haushaltsgeräte, darunter Kühlschrank, Wasserkocher oder Waschmaschine.

Eine direkte Einspeisung in das Hausnetz ist ebenfalls möglich, und zwar über einen mitgelieferten Mikro-Wechselrichter mit 800 Watt. Dank vier integrierter MPPT-Tracker passt sich der Speicher optimal an die Solarausbeute an, selbst bei wechselnder Lichtintensität oder Verschattung.

Mit einem Gewicht von 38,8 kg und Maßen von 420 × 294 × 460 mm passt der Stromspeicher in den Keller, den Hauswirtschaftsraum oder sogar auf die Terrasse. Der Stream Ultra X arbeitet mit unter 30 dB laut Hersteller besonders leise und ist nach IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Eine WLAN- oder Bluetooth-Verbindung ist ebenfalls möglich, etwa zur Steuerung per App oder zur Einbindung in smarte Stromsysteme. Bis zum 15. September kostet der Stream Ultra X 1.299 Euro, danach sind es 1.499 Euro.

Mehr Strom nutzen trotz 800-Watt-Grenze

EcoFlow nutzt wie schon beim Stream Ultra einen einfachen Trick: Rechtlich begrenzt ist nur die eingespeiste Leistung, nicht aber das, was direkt verbraucht oder gespeichert wird. Der Stream Ultra X erlaubt es, mehr Solarmodule anzuschließen und so mehr Energie zu speichern. Damit lässt sich der Eigenverbrauch spürbar steigern, ohne dass zusätzliche Genehmigungen oder technische Hürden erforderlich wären.